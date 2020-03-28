“الغذاء والدواء”: التفتيش على 194 مؤسسة غذائية وصيدلية

عمان – نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أعمال رقابة وتفتيش على مدى توفر الاشتراطات الصحية على 194 مؤسسة غذائية وصيدلية خلال يومين.

وقال مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور موسى العبادي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت انه تم إيقاف 10 مؤسسات غذائية عن العمل لمخالفتها الشروط وإغلاق 6 مؤسسات اغلاقا تحفظيا.

واشار إلى اتلاف 379 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وان المؤسسة قامت بالتفتيش على 10 صيدليات، وإغلاق صيدلية واحدة مخالفة للشروط. واهابت المؤسسة في حال وجود اَي شكوى على الغذاء او الدواء والمستلزمات الطبية الاتصال على رقم واتس أب 0795632000.-(بترا)