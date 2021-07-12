الغذاء والدواء: التقدم بوثائق للانضمام لعضوية منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي PIC/S

عمان- الغد- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تقدمت بوثائق الإنضمام للمرحلة الثانية (Accession Phase) ضمن إجراءات الانضمام لعضوية منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) حيث تم تعيين مُقيّم ومساعد مُقيّم من المنظمة لتقييم الأنظمة والقوانين الخاصة بالصناعات الدوائية في المملكة.

وأشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن المؤسسة انتقلت للمرحلة الثانية بعد استكمالها واجتيازها كافة إجراءات ومتطلبات المرحلة الأولى من الانضمام لعضوية المنظمة في كانون الأول من العام الماضي ٢٠٢٠ بناء على تقديمها لملف الانضمام للمنظمة مطلع آب من عام 2018 والتي بدورها أجرت تقييماً مبدئيأ للملف في مرحلة(Pre-Accession) من خلال تعيين مُقيّم من المنظمة للاطلاع على أنظمة المؤسسة الخاصة بالصناعات الدوائية.

وأوضح مهيدات أن سعي المؤسسة نحو الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة يأتي بهدف اعتمادها كجهة تفتيش عالمية والاعتراف المتبادل بتقارير التفتيش الصادرة عنها، وتوحيد متطلبات التصنيع الجيد (GMP) بينها، وسرعة وصول المعلومات و التنبيهات في حال وجود مشاكل ورفع كفاءة المفتشين بتأهيلهم وتدريبهم من خلال المنظمة وتطوير وتوحيد القوانين والتعليمات لتتواءم مع المرجعيات العالمية مما يخدم الصناعة الوطنية من حيث تخفيف أعباء وتكلفة التفتيش الخارجي وزيادة صادرات مصانع الأدوية المحلية إلى الأسواق الخارجية.

هذا ويذكر أن المرحلة الثانية قد تستغرق فترة 6 سنوات وصولا إلى الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة.