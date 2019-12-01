الغذاء والدواء: انقطاع دواء “كامكوليت” لارتفاع سعره

عمان- الغد- عزت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ردا على انقطاع دواء “”كامكوليت ” الذي يعتبر احد ادوية الليثيوم لبعض الحالات النفسية، إلى أنه عام 2016 تم رفع سعره من بلد المنشأ المصنعة الوحيدة عالميا من 7 دنانير الى 77 دينارا .

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن الشركة المصنعة أصرت على هذا السعر لعدة اسباب حيث تم السماح للدواء البديل من الهند بدخول الاسواق والعطاءات، اذ ان الدواء البديل الهندي متوفر الآن بسعر 6-7 دنانير وسمح للدواء الاصيل بالدخول للأسواق لمن يرغب.

وبين البيان أنه وبعد الاتفاق مع المستودع وكيل الشركة الهندية سيتم استيراد 3000 علبة خلال الاسبوع الحالي من الشهر 12 ضمن عطاء 2019 الحكومي، وتمت احالته على الشركة الهندية وسيكون متوفرا في المملكة.