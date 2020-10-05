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بدء توريد مطعوم الانفلونزا الموسمية للسوق المحلي

منذ ساعتين

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عمان – الغد- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن بدء توريد مطعوم الأنفلونزا إلى السوق المحلي بواقع 59 ألف مطعوم للقطاع العام ، و46 ألفا للقطاع الخاص.

وقال الدكتور مهيدات في بيان صحافي اليوم الاثنين إن التواصل مع نقابة الصيادلة جار لتنظيم توريد المطعوم للسوق المحلي، كما أن هناك عطاءات حكومية لتوريد المطعوم للقطاع العام. يشار إلى أن المؤسسة اصدرت سابقا شهادة تداول للمطعوم بعد اجتيازه الفحوصات اللازمة.

وشدّد مهيدات على أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ومن يُعانون من الأمراض المزمنة.

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