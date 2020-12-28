الغذاء والدواء تتعامل مع 53542 بيانا جمركيا منذ بداية العام

عمان– تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الاثنين فرع المؤسسة في محافظة العقبة والميناء وساحتي الحاويات والجمركية رقم 4 للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة ودورها الرقابي على سلامة وجودة الأغذية المستوردة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم، إنها تعاملت منذ بدء العام الحالي، مع 53542 بيانا جمركيا للمواد الغذائية المستوردة تحتوي على 77058 بندا جمركيا، وزنها 2846391 طنا.

وقال مهيدات إن نتائج الكشف الظاهري والفحص المخبري للعينات أظهرت أن 142 بندا جمركيا مخالفا بنسبة 2ر0 بالمئة من إجمالي البنود المستوردة.

من جهته، قال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد الرشايدة إن جهود المؤسسة خلال العام الحالي انعكست ايجابا على مستوى مأمونية وسلامة الغذاء وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلك الأردني. وأكد أن المؤسسة وبالرغم من أن 72 بالمئة من غذائنا مستورد، لكنها تطبق أحدث معايير إدارة المخاطر، وتتابع دورياً آخر المستجدات لضمان انسياب غذاء آمن ولضمان استدامة إمدادات المواد الغذائية خلال جائحة كورونا.

بترا