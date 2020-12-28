“الغذاء والدواء” تتعامل مع 77058 بندا جمركيا للمواد الغذائية المستوردة

احمد الرواشدة

العقبة- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات ان المؤسسه تعاملت ومنذ بداية العام الحالي مع ٥٣٥٤٢ بيان جمركي للمواد الغذائية المستوردة تحتوي على ٧٧٠٥٨ بند جمركي قدر وزنها بنحو ٢.٨٤٦.٣٩١ طن.

وأشار مهيدات خلال زيارته الميدانية والوفد المرافق إلى محافظة العقبة ، أن نتائج الكشف الظاهري والفحص المخبري للعينات اظهرت ان (١٤٢) بندا جمركيا مخالفا وبنسبة (٠.٢٪) من إجمالي البنود المستوردة.

وأوضح مهيدات ان الجولة التفقدية والتي تشمل زيارة فرع المؤسسة في محافظة العقبة ، وزيارة ميناء العقبة وساحة الحاويات إضافة إلى زيارة الساحة الجمركية رقم ٤ تأتي بهدف متابعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والدور الرقابي الذي تقوم به كوادر المؤسسة لضمان سلامة وجودة الأغذية المستوردة بدءا من تدقيق الوثائق وسحب العينات وارسالها الى المختبرات المختصة والافراج عن المستوردات عند صدور نتائح الفحوصات المخبرية اللازمة.

وفي السياق ذاته لفت مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد الرشايدة ان جهود المؤسسة المستمرة نتج عنها إنجازات ملموسة خلال العام الحالي انعكست ايجابا على مستوى مأمونية وسلامة الغذاء وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلك الاردن مما جعلها في مقدمة المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن العربي كرئيس للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء.

وأكد الرشايدة ان المؤسسة وفي ظل ان ما نسبته 72% من غذائنا مستورد تطبق احدث معايير ادارة المخاطر وتتابع دورياً اخر المستجدات في هذا المجال لضمان انسياب غذاء آمن ولضمان استدامة امدادات المواد الغذائية خلال جائحة كورونا عبر العمل على النافذة الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها في العديد من المراكز الجمركية حيث يتم مطابقة كافة المواد الغذائية والمواد الأولية للتعليمات والتشريعات الناظمة حسب افضل الاجراءات والممارسات العلمية لادارة المخاطر قبل وصول الارساليات للمملكة وعند وبعد وصولها المعابر الحدودية.