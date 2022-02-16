الغذاء والدواء تحسم الجدل بشأن احتواء “أوريو” على الكحول

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن منتج بسكويت “أوريو” المتداول في المملكة خالٍ من الكحول، وفقا لما أظهرت نتائج التحليل المخبرى لعينات البسكويت لدى مختبرات المؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة، نزار محمود مهيدات، إن مادة “ethyl vanillin” التي تدخل في إنتاج البسكويت المذكور هي مادة منكهة ولا تحتوي على الكحول.

يذكر أن معظم كميات هذا المنتج تستورد للمملكة من دولتين عربيتين.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق “واتساب” على الرقم ‪ ‪‪0795632000‬‬‬‬‬‬‬.