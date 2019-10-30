“الغذاء والدواء” تحيل 344 شركة إلى النائب العام منذ بداية العام

محمود الطروانة

عمان – أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية العام وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري 344 شركة ومؤسسة الى النائب العام، بسبب مخالفات جسيمة وحرجة.

وقال مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور موسى العبادي لـ ” الغد ” ان المؤسسة اغلقت 200 منشاة (مؤسسة وشركة) واوقف نحو 1081 اخرى فيما وجهت انذارات بتصويب المخالفات لنحو 16217 منشاة .

وأضاف ان المؤسسة كشفت على نحو 29844 مؤسسة ومنشاة حيث تم فحص 5470 عينة تم فحصها في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقال العبادي ان المؤسسة تسلمت نحو 2180 شكوى بحق مؤسسات تم التعامل معها بشكل فوري من خلال فريق مختص بالمؤسسة.

وبين ان كوادر المؤسسة اتلفت 11320 كغم من المواد الصبة فيما اتلفت 112 كغم من المواد السائلة.

وأشار العبادي أن فرق الرقابة الغذائية التابعة للمؤسسة نفذت زيارات دورية لمختلف المحافظات، لمؤسسات غذائية خلال العام الحالي، توزعت بين مصانع ومؤسسات ومستودعات غذائية.

واشار العبادي أن الإغلاقات جاءت نتيجة لعدم صلاحية مواد غذائية أو عدم مطابقة مواصفة أو قاعدة فنية، مشيرا الى أن مسؤولية المؤسسة تكمن في التأكد من إنتاج وتداول غذاء آمن بجودة عالية وصالح للاستهلاك، بحيث تقع على عاتق منتجي الغذاء والقائمين على قطاعات الصناعة والتجارة الغذائية عبر التقيد بتشريعات سلامة الغذاء.

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