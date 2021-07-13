“الغذاء والدواء” تدرس إجازة 3 مطاعيم جديدة ضد كورونا

موفق كمال

عمان- تُجري اللجان المختصة في مؤسسة الغذاء والدواء، دراسات حول ثلاثة مطاعيم، إحداها مصنع تعاقديا بين الاردن والهند، وذلك للبت في طلب الاجازة الطارئة التي تقدمت بها ثلاثة شركات.

وقالت مصادر في “الغذاء والدواء”، إن ثلاث شركات تقدمت بطلب اجازة مطاعيم ضد فيروس كورونا، أولها مطعوم (حياة فاكس) وهو صيني إماراتي، ومطعوم صيني ثاني يدعى (سينو فاك) تم التقدم به مطلع الشهر الماضي، بالاضافة الى مطعوم ثالث هندي أردني وهو (كوڤاكسين) الذي تم التقدم به منتصف الشهر الماضي، وأشارت المصادر الى ان المطعوم الثالث سيتم تصنيعه تعاقديا بين الهند والاردن.

يذكر أن المؤسسة أجازت 6 مطاعيم منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، كان آخرها مطعوم موديرنا.