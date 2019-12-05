الغذاء والدواء تصدر بيانا حول دواء ميتفورمن في علاج السكري

عمان – اوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها قامت بالتواصل مع بعض السلطات الرقابية المختصة في اوروبا ودول مرجعية أخرى حول احتواء دواء الميتفورمن المستخدم في علاج مرض السكري على شائبة NDMA.

وبينت المؤسسة في بيان لها ان الجهات الرقابية في اوروبا بينت انها لم تتخذ حتى تاريخه اي اجراء احترازي بهذا الخصوص.

واكدت أن بعض هذه المستحضرات قد تحتوي على الشائبة (NDMA) بمستويات قليلة – علما ان هذه الشائبة معروفة كملوث بيئي وقد تتواجد في الماء والاطعمة المختلفة.

واضافت المؤسسة في بيانها إنها ستقوم بعمل جميع الاجراءات والفحوصات اللازمة لتقييم ما إذا ما كانت مستحضرات الميتفورمين المسجلة في الاردن تحتوي على هذه الشائبة ضمن الحد المسموح به عالميا أم لا.

وطالبت بضرورة الرجوع إلى المواقع الرسمية المعتمدة لنشر الأخبار أو الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بسلامة الادوية وان لا يتوقف المريض عن استخدامها قبل استشارة الطبيب المسؤول وعدم التردد في الابلاغ عن أية آثار جانبية قد يعاني منها المريض وذلك عن طريق التواصل مع المؤسسة. -(بترا)