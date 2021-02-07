“الغذاء والدواء” تضبط آلاف الأطنان من الألبان والأجبان المغشوشة

عمان- الغد- صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان فرق الرقابة التفتيش التابعة للمؤسسة في اقليم الشرق / فرع الزرقاء نفذت فجر اليوم الأحد حملة رقابية موسعة استهدفت الكشف على مصانع الالبان في منطقتي الضليل والخالدية للتاكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وبطاقات البيان والتأكد من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الالبان ومشتقاتها .

وبين مهيدات ان نتائج الحملة شملت ضبط كمية من الألبان والأجبان المغشوشة بتصنيعها من الحليب المجفف وتحمل بطاقات بيان مزورة تشير الى تصنيعها من الحليب الطازج قدرت بنحو (31.5) طن في عدد من المصانع واغلاق أحد المصانع في منطقة الخالدية بالشمع الاحمر وايقاف خطوط الانتاج تحفظيا نظرا لرصد عدد من المخالفات تمثلت بتلاعب اصحاب العلاقة ببطاقة البيان وتاريخ الانتهاء والصلاحية والعمل في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة العامة واستخدام الحليب المجفف في صناعة الالبان ومنتجاتها مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج

هذا وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000