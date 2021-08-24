“الغذاء والدواء” تطلق دليلًا إرشاديًا حول “قوانين وأنظمة” الرقابة والتفتيش

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلًا إرشاديًا للرقابة على الغذاء “القوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة” وذلك بمناسبة الاحتفالات الوطنية بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية وتنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأن تكون المئوية الثانية “مئوية التعزيز والتطوير والإنجاز”.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الدليل يشكل أداة لإرشاد وتوجيه مفتشي الغذاء في كافة مناطق المملكة للقوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة ذات العلاقة بأعمال الرقابة والتفتيش على الغذاء في كافة مراحله بهدف توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش وضمان الغذاء والدواء تطلق دليلًا إرشاديًا حول “قوانين وأنظمة وتعليمات وأدلة” الرقابة والتفتيش على الغذاء

أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلًا إرشاديًا للرقابة على الغذاء “القوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة” وذلك بمناسبة الاحتفالات الوطنية بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية وتنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأن تكون المئوية الثانية “مئوية التعزيز والتطوير والإنجاز”.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الدليل يشكل أداة لإرشاد وتوجيه مفتشي الغذاء في كافة مناطق المملكة للقوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة ذات العلاقة بأعمال الرقابة والتفتيش على الغذاء في كافة مراحله بهدف توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش وضمان كفاءتها.

إلى ذلك أضاف مهيدات أن الدليل الذي سيتم توفيره في متناول كافة العاملين في مجال الرقابة والتفتيش يأتي ضمن إطار جهود المؤسسة في تطوير أعمال الرقابة والتفتيش ومواكبة آخر المستجدات لتعزيز دور المؤسسة الريادي الرقابي والتوعوي على حد سواء بصفتها الجهة الرقابية المرجعية المختصة بضمان سلامة وجودة الغذاء.

إلى ذلك أضاف مهيدات أن الدليل الذي سيتم توفيره في متناول كافة العاملين في مجال الرقابة والتفتيش يأتي ضمن إطار جهود المؤسسة في تطوير أعمال الرقابة والتفتيش ومواكبة آخر المستجدات لتعزيز دور المؤسسة الريادي الرقابي والتوعوي على حد سواء بصفتها الجهة الرقابية المرجعية المختصة بضمان سلامة وجودة الغذاء.