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“الغذاء والدواء ” تعلق تسجيل دواء يحتوي على مادة “ranitidne”

منذ يومين
مبنى مؤسسة الغذاء والدواء - أرشيفية
مبنى مؤسسة الغذاء والدواء - أرشيفية

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عمان – الغد- اصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، توضح الاجراءات المستخدمة بخصوص مستحضرات تحتوي على مادة “Ranitidine” بناء على البيان الصادر من قبل السلطات الدوائية الاوروبية الأمريكية.

وأشارت المؤسسة إلى وجود شوائب من مادة ال”ndma” في بعض التشغيلات لأدوية تحتوي على المادة الفعالة “ranitidine” ومن بينها الاسم التجاري العالمي “zanatac” علما بأن التراكيز موجودة بنسبة مماثلة او اقل من الموجودة في الطعام والهواء والماء.

وأشار البيان الى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء كانت من اول السلطات الدوائية الاقليمية التي اتخذت الاجراءات التنظيمية والمتعلقة بسحب وتعليق تسجيل الدواء الى حين تزويد المؤسسة بامور فنية وفحوصات المواد الشائبة في المادة الفعالة للتأكد من خلوها من المادة الشائبة او احتمالية وجودها بنسب مقبولة .

وبينت المؤسسة انه سيتم تقييم المعلومات من قبل صيادلة مختصين في المؤسسة لاتخاذ القرار اللازم.

وقالت المؤسسة انها تتابع المستجدات اولا باول، مبينة ان اتخاذ الاجراءات الاحترازية جاء لحماية المريض مسبقا.

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