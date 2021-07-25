الغذاء والدواء تعلن حصيلة إجراءاتها الرقابية خلال العيد

عمان – الغد – أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق نفذت ما مجموعه 648 زيارة رقابية لمنشآت غذائية خلال فترة عيد الأضحى في مختلف مناطق المملكة ، نتج عنها إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة للإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 20 منشأة عن العمل وإنذار 413 فضلا عن اتلاف 159 لتر من المواد الغذائية السائلة و 900.3 كغم من المواد الصلبة، مضيفا أن المؤسسة تعاملت مع 14 شكوى قدمها المواطنين عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية تعاملت خلال الفترة ذاتها مع (789) بيان جمركي للمواد الغذائية المستوردة تم تحويل 538 معاملة منها للمسرب الأصفر،251 معاملة للمسرب الأحمر وانجاز 527 بيان جمركي فيما تم اخراج 262 بيان بتعهد جمركي لحين استكمال الإجراءات اللازمة والبت في النتائج المخبرية للعينات التي تم سحبها.

وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية الدواء نفذت منذ بداية عطلة عيد الأضحى ما مجموعه 29 تفتيشية لصيدليات توزعت في مختلف مناطق المملكة دون تسجيل أي مخالفات بحقها.

إلى ذلك أضاف مهيدات أن الكوادر الفنية المختصة في مديرية المختبرات تابعت خلال هذه الفترة سير إجراء الفحوصات المخبرية لنحو 300 عينة تم استلامها مؤخرا في المختبرات المركزية ومختبر جمرك عمان ومختبر إربد بالإضافة الى فحص 8 عينات طارئة.

ولفت مهيدات إلى أن هذه الاجراءات تأتي ضمن جهود المؤسسة الرقابية المستمرة بما فيها حملة المؤسسة الرقابية الشاملة لعيد الأضحى لضمان حماية صحة المواطن وسلامته من خلال الرقابة المستمرة والحد من الممارسات السلبية في هذا الخصوص.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أوشكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000