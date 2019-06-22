الغذاء والدواء تعمم على أصحاب المولات والأسواق الكبرى في إربد

أحمد التميمي

إربد – طلبت مؤسسة الغذاء والدواء في اربد من غرفة تجارتها التعميم على أصحاب المولات والأسواق الكبرى بعدم عمل أي عروض تجارية على المواد الغذائية الا بعد مراجعة فرع إقليم الشمال للمؤسسة لأخذ الموافقة اللازمة.

واكدت المؤسسة في كتاب موجه الى غرفة تجارة اربد وحمل توقيع مدير المؤسسة خالد الروسان أنه سيتم التحفظ على المواد الغذائية المعلن عنها لإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

واكد رئيس الغرفة محمد الشوحة ان هناك فوضى في العروض التي تقوم بها بعض المولات والاسواق الكبرى وبعضها تكون العروض وهمية هدفها جذب المواطن.

واشار الى انه مع تنظيم هذة العروض وتكون تحت رقابة وزارة الصناعة والتجارة وان لا تكون عشوائية.

واكد الشوحة ان هذة العروض هي لمصلحة المستهلك فكلما كان هناك تنافس بين المحال التجارية اصبح هناك انخفاض باسعار السلع سواء كانت غذائية ومواد تموينية او ملابس وغيرها .

واكد الشوحة ان الاعلان عن تنزيلات او عروض محدد بالقانون، مؤكدا ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق في اريد دفع بالعديد من اصحاب المحال التجارية للاعلان عن عروض وتنزيلات لتحريك حركة الاسواق .

واشار الشوحة الى ان الاسواق شهدت خلال الاشهر الماضية حركة ركود غير طبيعية لم تشهدها الاسواق منذ سنوات جراء عدم وجود سيولة مالية مع المواطنين وانتشار البسطات العشوائي امام المحال التجارية.

واكد الشوحة ان جميع اسعار المواد التموينية والملابس في انخفاض مستمر لحالة الركود التي تشهدها الاسواق، مؤكدا ان المنافسة والعروض المستمرة في الاسواق تسببت بانخفاض اسعار العديد من الاسعار واصبحت السلع تباع باسعار التكلفة وبهامش ربح رمزي تكاد تغطي تكاليف التاجر من التزامات اجور شهرية للموظفين واجور المحال واسعار الكهرباء والمياه وضرائب.