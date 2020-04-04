“الغذاء والدواء” تغلق 25 مؤسسة وتتلف ألفي كغم مواد غذائية فاسدة

عمان – أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خلال جولاتها التفتيشية الـ467 على جميع مؤسسات تداول الغذاء، المصنع منه أو المتداول في الأسواق وأماكن التجزئة، 25 مؤسسة غذائية، وأوقفت 33 عن العمل وأتلفت 2061 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بحسب مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات.

وجرى التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المسالخ المرخصة ولعدم وجود أختام عليها وفواتير تثبت مصدرها، حيث سيتم إحالة جميع المخالفين إلى النائب العام والاستمرار بإغلاق هذه المؤسسات لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، كما سيتم ربط المخالفين بكفالات مالية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات .

كما جرى إغلاق شقتين لتصنيع الكمامات يدوياً من أقمشة غير طبية (ألبسة مستهلكة) ومصادرة الماكنات التي أنتجت حوالي (1000) كمامة وإغلاقهما بالشمع الأحمر، وملاحقة عدد من مروجي الكمامات غير الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكشفت فرق الرقابة والتفتيش على 76 صيدلية ومستودع أدوية للتأكد من التزامهم ببيع الكمامات للمواطنين بالسعر الذي حددته المؤسسة وعدم احتكار أي من الكمامات أو القفازات أو مسلتزمات التعقيم والتطهير حيث جرى إغلاق وإيقاف عدد من الصيدليات لتجاوزها سعر الكمامات المحدد وبيعها كمامات غير طبية مصنعة من الأقمشة المعدة للملابس.

وبحسب بيان أصدرته المؤسسة اليوم السبت ووصل نسخة منه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): فإن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من عرض وتداول المواد الغذائية وبما يتطابق مع الاشتراطات الصحية والقواعد الفنية ومن عدم بيع أي مواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري أو معروضة خارج الأماكن المعدة لها. وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الفرق التابعة لها وزعت بروشورات توعية وتثقيف للوقاية من وباء فيروس كورونا وإلزام أصحاب المؤسسات الغذائية بتوفير المعقمات والمطهرات لضمان عدم تلوث الأسطح الملامسة للغذاء وإلزامهم بإتباع إرشادات التباعد بين الأشخاص وعدم الاكتظاظ في أماكن تحضير وتداول الأغذية.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين للاتصال فوراً على رقم واتس أب المؤسسة العامة للغذاء والدواء (0795632000) وموقع المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة تخص الغذاء أو الدواء أو المستلزمات الطبية وعلى مدار الساعة.-بترا