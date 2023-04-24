“الغذاء والدواء” تغلق 80 منشأة وتوقف 390 أخرى خلال شهر رمضان

أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 80 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 390 منشأة أخرى عن العمل ، وذلك ضمن نحو 8000 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد عن 65 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، وما يزيد عن 6 آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة وما يزيد عن 23 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 351 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري، مشيرا إلى أنه تم فحص نحو 360 عينة معظمها من منتجات الدجاج المجمد والمبرد والتمور والمكسرات والعصائر الرمضانية والقطائف.

وتواصل المؤسسة، تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك والتي تأتي استمرارا للجهود الرقابية الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وبما يضمن تكثيف واستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء واستقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة خلال هذه الفترة.