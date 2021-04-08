“الغذاء والدواء” تفتتح فرعاً جديداً في البترا

حسين كريشان

البترا- افتتحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الخميس، فرعاً جديداً للمؤسسة في لواء البترا بهدف تعزيز الحالة الرقابية على الغذاء في اللواء وتوحيد إجراءاتها.

وجاء افتتاح المكتب في أحد مباني سلطة إقليم البترا ، في سياق الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز منظومة اللامركزية، ولتكون المؤسسة هي الجهة المرجعية الوطنية في الرقابة على الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة، ما يسهم في الحد من الازدواجية في العملية الرقابية.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إلى أن الفرع الجديد سيسهم في تحسين جودة الخدمات والاستفادة منها من قبل متلقي الخدمة في البترا، وللأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة واثرها الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وأشاد مهيدات بتعاون سلطة إقليم البترا من خلال ترحيبها باستضافة مكتب الفرع في أحد مباني السلطة، مما يعزز الشراكة والتكامل الحقيقي بين المؤسسات الوطنية لخدمة مصلحة المواطن ليصبح فرع البترا الفرع الثامن للمؤسسة والفرع الاول خلال عام 2021.

من جانبه قال رئيس مجلس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن السلطة خصصت مكتب لهذه الغاية ضمن أحد مبانيها، لما له أهمية كبيرة لضمان تقديم الخدمة الأفضل ضمن المواصفات السليمة لأبناء مدينة البترا وزوارها في المطاعم والفنادق.

وحضر حفل الافتتاح، مفوض شؤون التنمية المحلية والبيئة في السلطة الدكتورة مرام فريحات، ومتصرف لواء البتراء محمود الرفوع، مدير صحة لواء البترا الدكتور محمد النوافلة، وعدد من اصحاب العطوفة.