الغذاء والدواء تلغي إجازة تداول منتج “خلطة سارة”

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، قرارا بإلغاء إجازة منتج الأغذية الخاصة “خلطة سارة”؛ وهي خلطة أعشاب طبيعية للتخفيف من عسر الهضم 200 غم.

وقال مهيدات،في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأحد، إن الغاء الإجازة جاء لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة والإعلان عنه بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن.

وأكّد أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الاستعمال الخاص، تتابع بشكل حثيث ومستمر ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي من إعلانات لمنتجات الأغذية الخاصة سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالإستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام 2017.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الالكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم:(0795632000).(بترا)