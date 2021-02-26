الغذاء والدواء تنفي إجازة لقاح أردني ضد كورونا

عمان- الغد- إشارة الي ما يتم تداوله حول اكتشاف لقاح أردني لفايروس كوفيد ١٩ في الأردن بين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات انه ولغاية تاريخة لم تتقدم الجهة المعلنة عن اللقاح المذكور اصوليا بوثائق اصولية لتسجيله لدى المؤسسة او اي ملفات فنية تمهيدا لدراستها من قبل الفنيين المختصين في المؤسسة واجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأكد مهيدات ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المرجعية والحصرية لاجازة اللقاحات والادوية واصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح، محذرا في الوقت ذاته من الترويج او الإعلان عن اي لقاح او دواء الا بعد تسجيله لدى المؤسسة و الموافقه الاصولية من قبلها على مادة الاعلام الدوائي الخاصه به بحسب قانون الدواء و الصيدله رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣، وتعديلات وتعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة ٢٠١٦وتحت طائلة المسألة القانونية.

وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة على ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها التزاما بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته.

وتهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والادوية من مصدرها الرسمي والتواصل معها في حال وجود اي ملاحظة او استفسار وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني رقم خط الشكاوى 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبرتطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000‬‬.