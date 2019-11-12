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الغذاء والدواء تنفي صحة قائمة غشاشي زيت الزيتون

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد- نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء صحة القائمة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة للمؤسسة تحت عنوان “غشاشي زيت الزيتون”، وتضمنت أسماء لتجار زيت زيتون وكميات مضبوطة والاجراء القانوني المتخذ بحق التاجر دون الرجوع الى المؤسسة.

وافادت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن “هذه القائمة غير دقيقة”، داعية الى تحري الدقة في نقل الخبر والرجوع الى مصادره الموثوقة لدفع الحرج عن المواطنين وعدم الإساءة للمنتج الوطني.

كما دعت المؤسسة، المواطنين إلى عدم شراء زيت الزيتون الذي يتم الترويج له عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، الا بعد فحصه من قبل فروع المؤسسة الأربعة، علما بأن الفحص مجاني وعلى مدار الساعة ويتم بأقصى سرعة ممكنة، كما دعت للاتصال بالمؤسسة عند الحاجة على رقم “واتس اب” :0795632000، أو خط الشكاوى المجاني 117114.

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