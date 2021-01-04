“الغذاء والدواء” تُجري أكثر من 500 ألف فحص مخبري العام الماضي

عمان -الغد- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان مختبرات المؤسسة أجرت خلال العام الماضي (503073) فحصا مخبريا ل (47296) عينة مواد وسلع غذائية شملت المنتجة محليا والمستوردة منها .

وأضاف مهيدات ان مختبر الرقابة الدوائية عمل على استلام وفحص 9421 عينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم ان مختبر الغذاء اجتاز 35 اختبار للمقارنات البينية الدولية للكفاءة المخبرية بنجاح بينما اجتاز مختبر الرقابة الدوائية 3 اختبارات مماثلة وذلك لغايات ضمان وتأكيد جودة التقارير المخبرية الصادرة عنها وبما يضمن نتائج مخبرية ذات دقة عالية يعتمد عليها لاتخاذ القرارات والإجراءات بحيث تكون على مستوى من الثقة بإجراءات التحليل وبما يضمن سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية اللازمة.

إلى ذلك أضاف مهيدات ان جهود المؤسسة النوعية مستمرة وبما يكفل ديمومة شهادة الإعتماد و مطابقة معايير ومتطلبات المواصفة الدولية ISO IEC 17025:2017 لمجال الاعتماد الذي يغطي (29) فحصا مخبريا لمختبر الغذاء و (11) فحصا مخبريا لمختبر الرقابة الدوائية .

وأكد مهيدات حرص المؤسسة على متابعة ما يستجد من تطورات علمية وعالمية في مجال العمل المخبري.