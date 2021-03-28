الغذاء والدواء: جهود لتعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية والدوائية

عمان- الغد- صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمفوضها لدى هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أصدرت موافقة موقع ل (٢٨) مصنع غذائي ومصنع مواد تعبئة وتغليف بعد حصولها على الموافقة البيئية من قبل هيئة الاستثمار خلال العام الماضي ٢٠٢٠ .

وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم أنه تمت دراسة (٣٣) مشروع لتصنيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية من خلال لجنة الموافقات البيئية-الفرعية بعضوية مفوضها لدى هيئة الاستثمار حيث كانت هذه المشاريع قد حصلت مسبقا على موافقة بيئية من قبل هيئة الاستثمار لغايات استكمال إجراءات ترخيصها لدى مديرية المهن والتراخيص الصحية في وزارة الصحة ومن ثم لدى المؤسسة.

وأشار مهيدات أن مفوض المؤسسة شارك خلال الفترة ذاتها بالكشف الميداني على (٢٩) مشروع متقدم مسبقا لهيئة الاستثمار بطلب الحصول على الموافقة البيئية يخص القطاعات الواقعة ضمن اختصاص المؤسسة بما فيها قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية.

إلى ذلك، أضاف مهيدات أن المؤسسة ومن خلال مفوضها على تواصل مستمر مع المستثمرين للوقوف على قضاياهم وملاحظاتهم وايجاد حلول سريعه للتعامل معها وتقديم المشورة الفنية والرد على إستفساراتهم وبما يضمن تبسيط وتسريع الإجراءات أمام إنجاز معاملاتهم.

وأكد مهيدات أن المؤسسة تكرس كافة إمكانياتها لتعزيز الإستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، وبما يحقق التوجيهات والرؤى الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزًا إقليميا رائدا لهذه الصناعات .