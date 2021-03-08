ضبط أدوية ومستحضرات صيدلانية مخالفة تسوق إلكترونيا

عمان- ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وإدارة البحث الجنائي، كمية من الادوية والمستحضرات الصيدلانية المخالفة، يتم بيعها وتسويقها الكترونيا من خلال بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تقدر بمئات العبوات.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ان المؤسسة احالت القائمين على هذه الحسابات الالكترونية الى القضاء وتواصلت مع الأجهزة الأمنية المختصة لإغلاقها، كما تحفظت على المضبوطات لضمان عدم تداول أي منتج غير آمن قد يلحق الضرر بصحة المواطن.

وأوضح ان الأدوية والمستحضرات المضبوطة تنوعت ما بين حقن هرمونية (هرمون النمو) تستخدم استخداما خاطئا من قبل بعض الشباب لبناء الاجسام وأدوية تنحيف، فيتامينات، ومكملات غذائية معظمها غير مجاز من قبل المؤسسة وتحمل ادعاءات مضللة ووهمية فضلاً عن أنها مجهولة المصدر والتركيبة، ما يشكل خطرًا على صحة وسلامة مستخدميها.

وأشار مهيدات الى ان جهود المؤسسة الرقابية تستهدف رصد مثل هذه الاعلانات دوريا وتتبع المنتجات المعلن عنها والاشخاص القائمين على الترويج لها وبيعها حماية لصحة وسلامة المواطن، ولاسيما في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي المخصصة للتسوق الإلكتروني للأدوية والفيتامينات والمكملات ومستحضرات التجميل.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بشراء الادوية والمستحضرات الصيدلانية والفيتامينات والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل من المصادر الموثوقة والمصرح لها ببيعها وعدم شرائها الكترونيا.

وتدعو المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي استفسار اوشكوى او ملاحظة وعدم التردد في الابلاغ عن اي صفحة أو منتج وعلى مدار الساعة من خلال: خط الشكاوى المجاني: 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم: 0795632000–(بترا)