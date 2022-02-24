الغذاء والدواء: مادة الكيك سليمة ومطابقة للمواصفات

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن نتائج الفحوصات المخبرية المتعلقة بمادة الكيك والتي تم ضبطها سابقا من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أظهرت أن جميعها مطابقة للقاعدة الفنية والمواصفة القياسية الاردنية.

وبين مهيدات ان صحة وسلامة المواطن الاردني هي أولوية وخط احمر لايمكن تجاوزه، وأن المؤسسة باشرت بإجراء الفحوصات للعينات الغذائية المسحوبة من مادة الكيك المنتجة في أحد المصانع الغذائية في مختبرات المؤسسة فور ورود شكاوى من المواطنين عن هذه المادة .

ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي مخالفة او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 و البريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000