الغرافة القطري في عمان تأهبا لمواجهة الترجي التونسي بـ”كأس السوبر العربي”

عمان – وصلت أمس الى العاصمة عمان بعثة فريق الغرافة القطري لكرة اليد، وذلك لخوض مباراة كأس السوبر العربي، والتي تجمعه مع فريق الترجي التونسي عند الساعة السادسة من مساء يوم “الاحد” المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وهذا المواجهة التي تنتظرها جماهير اللعبة بشغف كبير نظرا لقوتها من الناحية الفنية ووجود اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين، في الوقت الذي اتخذ فيه اتحاد اللعبة الترتيبات اللازمة لانجاح هذه القمة، حسب ما اكده رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي الذي اشار الى أن ابواب الملعب ستفتح بالمجان أمام الجماهير الأردنية والعربية، موضحا أن اختيار الاتحاد العربي للعاصمة عمان احتضان مباراة كأس السوبر العربي يؤكد ثقة الاتحاد العربي بأسرة الاتحاد الأردني وقدرتها على انجاح المباراة.

وينتظر أن تصل مع ساعات فجر اليوم “الجمعة” بعثة فريق الترجي التونسي، اضافة الى وفد الاتحاد العربي الذي سيقوم بالاطلاع على الترتيبات الكاملة التي اتخذها الاتحاد لإحتضان المباراة، الى جانب استضافة بطولة الأندية العربية ابطال الدوي الـ 35 (كأس الأمير الراحل فيصل بن فهد)، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بمشاركة فرق الوحدة السعودي والبرقان الكويتي والكويت الكويتي والمجمع الجزائري وقطر القطري.

بينما تشهد بطولة السيدات الـ 4، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فرق المجمع الجزائري واربيل العراقي والنبك السوري والشرطة السوري وحرثا الأردني وعمان الأردني.

وقال امين سر الاتحاد مدير البطولة د. زين العابدين بني هاني أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر سيعقد يوم غد ” السبت” يعقبه المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين، فيما يعقد الاجتماع الفني المتعلق ببطولة الرجال يوم الأحد المقبل، فيما يعقد الاجتماع الفني الخاص ببطولة السيدات يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن البرامج الرسمية لهاتين البطولتين وتدريبات الفرق ستصدر عقب الانتهاء من الاجتماع الفني مباشرة.

الى ذلك انهى الاتحاد ومن خلال اللجان العاملة تجهيز صالة الأميرة سمية وصالة قصر الرياضة، وتشمل التجهيزات (الملعب، وغرف غيار اللاعبين والحكام، والمنصة الرسمية، والمركز الإعلامي)، الى جانب تأمين المتطلبات التي تخص عمل اللجنة الفنية المشرفة على البطولتين، والمتطلبات التي يحتاجها رجال الصحافة الإعلام.