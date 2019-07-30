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الغرافة يتعاقد رسمياً مع المدافع المكسيكي مورينو

منذ 3 ساعات

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الدوحة – قدم نادي الغرافة القطري لكرة القدم الإثنين، مدافعه الجديد المكسيكي هكتور مورينو، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بمدافعه خوخي بوعلام، الذي تعاقد معه الأسبوع الماضي، في خطوة لقيت احتاج ناديه السد.

وأعلن الغرافة التعاقد مع المكسيكي مورينو (31 عاما) قادما من ريال سوسييداد الإسباني، في عقد من المقرر أن يبقيه في الدوحة لموسمين.

وأتى تقديم مورينو بعد ساعات من وصوله الى العاصمة القطرية للخضوع للفحص الطبي، وتأكيد النادي الإسباني الاتفاق مع الغرافة لانتقال اللاعب الذي خاض 100 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي. (أ ف ب)

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