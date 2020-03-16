الغرايبة: الأردن يتمتع ببنية اتصالات قوية لمفاهيم التعلم والعمل والصحة عن بعد

إبراهيم المبيضين

عمان – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى الغرايبة، اليوم الاثنين، أن الاردن يتمتع ببنية تحتية وشبكات اتصالات وانترنت عريض النطاق متينة وقوية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة لتكون أدوات مهمة في تسهيل مفاهيم ” التعلم عن بعد” و “العمل عن بعد” والاستفادة من خدمات الاستشارة الصحية عن بعد لمواجهة “فيروس الكورونا” المستجد.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحافية لـ ” الغد”، أهمية التغطية الكبيرة لشبكات الاتصالات والانترنت لخدمة جميع المواطنين في هذه الظروف التي تمر بها المملكة ودول العالم اثر الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أهمية السرعات التي تمتتع بها شبكات الاتصالات العاملة في السوق المحلية والاسعار الرخيصة لها مقارنة بدول العالم ما يسهم في تسهيل استخدام هذه الشبكات للاستفادة من عملية التعليم الالكتروني والعمل عن بعد والصحة عن بعد والدفع الإلكتروني أيضا، داعيا المستخدمين إلى تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات الانترنت والهواتف الذكية في اتجاه الاستخدامات الايجابية والمفيدة مثل التعليم الالكتروني والعمل عن بعد والتي يمكن ان تسهم في الحد من انتشار فيروس الكورونا

وشدد على اهمية مساهمة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في المملكة (زين وأورنج وأمنية) وتحليها بالكثير من المسؤولية الاجتماعية عندما اعلنت يوم امس عن اتاحة التصفح المجاني عبر شبكاتها لمنصة التعلّم الإلكتروني الخاصة بوزراة التربية والتعليم “درسك).

وجاء إعلان الشركات عقب الإجتماع الذي عُقد في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، والرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث.

وسيتمكن الطلبة وأولياء أمورهم وكافة المعنيين، من تصفح منصة التعلّم عن بعد التابعة لوزارة التربية والتعليم مجاناً ودون الخصم من أرصدتهم أو حزم الإنترنت على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزلية، وذلك في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق ٢٢ آذار بالتزامن مع إطلاق المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولحين عودة العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي وانتظام الطلبة في مدارسهم.

إلى ذلك، أشار الوزير الى ان شبكات الاتصالات والانترنت عريض النطاق في المملكة وتتمتع بتغطية شاملة لجميع المحافظات من شبكات الفايبر والجيل الرابع المتنقل والجيل الرابع المتقدم، والانترنت السلكي وغيرها من تقنيات الانترنت الى جانب شبكات الاتصالات المتنقلة واسعة التغطية.

وتظهر بيانات رسمية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان اعداد اشتراكات الإنترنت في سوق الاتصالات المحلية وبمختلف تقنياتها سجلت في نهاية الربع الثالث من العام 2019 حوالي 8.52 مليون اشتراك معظمها لتقنية الإنترنت المتنقل عريض النطاق” الموبايل برودباند”

وذكرت البيانات أن قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت، ومع تسجيلها هذا الرقم، فإن نسبة انتشارها مقارنة بعدد السكان بلغت 81 % مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019.

إلى ذلك، أظهرت بيانات ” تنظيم الاتصالات” ان تقنية الإنترنت المتنقل عبر الموبايل ” الموبايل برود باند” استحوذت على حصة الاسد من اجمالي أعداد اشتراكات خدمات الإنترنت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 بحوالي 95 % عندما تجاوز عدد اشتراكاتها أكثر من 8 ملايين اشتراك.

وبالنسبة لخدمات الاتصالات الخلوية، تظهر بيانات هيئة الاتصالات بأنها سجلت اكثر من 8 ملايين اشتراك مع نهاية الربع الثالث من العام 2019.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغت نسبة انتشار اشتراكات الخدمة الخلوية بفئتيها؛ الاشتراكات المدفوعة مسبقا والاشتراكات اللاحقة (الفواتير)، أكثر من 78 % قياسا بعدد السكان.

ووفقا للأرقام، فقد توزعت قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة نهاية الربع الأول على النحو الآتي: 6.8 مليون اشتراك للاشتراكات المدفوعة مسبقا، و1.3 مليون اشتراك للخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير). وتعد سوق الخلوي المحلية من أكثر أسواق المنطقة تنافسية بوجود ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية تعمل فيها.

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