الغرايبة: الشركات الريادية الأردنية قادرة على جذب الاستثمارات والتفوق

إبراهيم المبيضين

عمان – عرضت اربع شركات ريادية أردنية افكارها ومنتجاتها امام حشد كبير من الحضور والمستثمرين من السيليكون فالي والمنطقة العربية في جلسة عرض افكار متخصصة نظمت على هامش فعاليات منتدى المشرق التقني الذي اختتم اعماله يوم الاحد الماضي في عمان.

واتاحت هذه الجلسة للشركات الأردنية الاربع الفرصة لعرض منتجاتها امام الحضور والمستثمرين، الامر الذي سيفتح لهم المرحلة المقبلة للقاء والتشبيك والحديث عن استثمارات او شراكات جديدة مع المستثمرين المحتملين والجهات المهتمة، لا سيما وان هذه الشركات تحتاج الى استثمارات جديدة بهدف التوسع والتسويق والنمو.

والشركات الأردنية الريادية الاربع – التي تميزت وقطعت اشواطا كبيرة خلال السنوات الماضية هي شركات ” أبجد ” ، و”مونوجو” ، و”جوبيدو”، و ” ريبزو”.

والشركات الريادية الأردنية الاربع التي عرضت افكارها كانت من بين 11 شركة ريادية تم اختيارها لعرض الافكار من كل من لبنان والعراق والأردن، وهي البلدان التي ركزت فعاليات منتدى المشرق التقني على مناقشة السياسات الرقمية والريادة فيها.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بأن الشركات الريادية الأردنية متميزة عددا وافكارا ومنتجات وقد تفوقت كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية في النمو والتطور.

واكد في تصريحات صحفية لـ ” الغد” بأن الشركات الناشئة الأردنية قادرة على جذب الاستثمارات مع ما تتميز به من افكار ومنتجات متوائمة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

واشار الوزير الى ان المنتدى كان فرصة للأردن والشركات الأردنية العاملة في مضمار التقنية والاتصالات وريادة الاعمال لعرض افكارها وتوجهاتها امام عدد كبير من المشاركين في هذه الفعالية التي حضرها نحو 400 شخصية وصانع قرار من المنطقة العربية وخصوصا بلدان لبنان والعراق والأردن ومستثمرين من الخليج والسيليكون فالي، ومشاركة 20 صندوقا استثماريا من العالم والمنطقة ، ومشاركة رئيس مجلس ادارة البنك الدولي ونائب الرئيس، وشخصيات وصناع قرار من الشركاء من صندوق الريادة الأردني وغرفة التجارة الاميركية في الأردن ووكالة الانماء البريطانية وجهات معنية بريادة الاعمال من السيلكون فالي وغيرها.

والأردن يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.

وقالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ” مونوجو” الريادية بينيلوبي شهاب بأن المؤتمر كان إيجابيا وغنيا، لافتة الى ان زيادة وتنوع مثل هذه الفعاليات يسهم في تغير بيئة الريادة وتطورها.

واكدت بأن المنتدى كان فرصة للتعرف ولقاء مشاركين ومتخصصين وشركات ريادية من لبنان والعراق لأول مرة وهذا رائع لمعرفة وتقييم شركاتنا مقارنة بجيراننا .

واوضحت بأن شركة مونوجو هي شركة أردنية تأسست في العام 2005 ، لدعم البحث العلمي التطبيقي في مجال جديد جدا وواعد هو التكنولوجيا الحيوية.

واضافت بأن فريق الشركة تمكن خلال 13 عاما من تسجيل 3 براءات اختراع ، حيث تحولت اول براءة الي منتج يباع في الأسواق العالمية وأصبحت الشركة رابحة بعد استنزاف طويل من البحث والتطوير .

وقالت : تمكنا من بيع منتجنا الاول في اميركا وهو مستحضر تجميلي علاجي لحب الشباب ( سكنيو) skinue.com اختراع أردني بمختبرات وجامعات أردنية من حليب الناقة الغني بفيتامين س والكثير من المعادن والفيتامينات والبروتينات ولكن مادة سكنيو الفعالة هي اجسام المضادة للناقة المستخلصة من الحليب .

ومن الشركات الريادية الأردنية التي عرضت فكرتها امام جمهور منتدى المشرق التقني شركة جوبدو من خلال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تامر المصري.

وجوبدو هي ماركة عربية شبابية مختصة بتصميم وتوزيع وبيع ملابس عصرية مستوحاة من ثقافة البوب العربية. تقوم شركة جوبدو بطباعة أعمال فنانين مستقلين محليين وعالميين، بالإضافة لكونها الشريك الرسمي الحاصل على رخصة الملكية الفكرية لشركة ديزني، ووارنر بروس، واستوديوهات يونيفيرسال وغيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج مجموعات متنوعة بشكل دوري على مدار العام باستخدام شخصيات هذه الشركات.

كما وعرضت شركة “ريبزو” – الشركة الريادية الأردنية المتخصصة في نظام إدارة العملاء المتنقل – فكرتها في المنتدى حيث اكد المدير التنفيذي و الشريك المؤسس في الشركة حسان عتمة اهمية الفرصة التي اتاحها المنتدى امام الشباب الأردني والشركات الريادية الأردنية لعرض ابداعاتهم ومنتجات شركاتهم امام جمهور المستثمرين.

وقال عتمة بأن الشركة تقوم على فكرة تطبيق للهاتف الذكي يقدم نظام متكامل يساعد المدراء على إدارة المندوبين والعلاقة بالعملاء بسهولة تامة.

ويقدم التطبيق العديد من الميزات التي تمكن من خدمة العديد من القطاعات التي توظف مندوبين عنها للقيام بالزيارات الخارجية، حيث يساعد ” ريبزو” المندوبين على ادارة علاقاتهم المباشرة مع عملائهم، كما يستطيع المندوب إرسال طلبات الشراء والاستبيانات المطلوبة منهم فوراً للشركة من الميدان مباشرة كما يقوم ريبزو بتخزين جميع مواقع الزبائن بوساطة الأقمار الصناعية والسماح لأي شخص بالوصول للعميل بسهولة تامة باستخدام برامج الملاحة.

ومن الشركات الأردنية التي شاركت في المنتدى ايضا شركة ” أبجد” Abjjad : وهي عبارة عن شبكة اجتماعية عربية على الإنترنت توفر خدمة وصل محبي القراءة والثقافة بالكُتاب والمؤلفين ودور النشر والمدونين العرب، حيث يتيح الموقع التسجيل في فضاءه لكلا الطرفين، وبناء مكتبة افتراضية يشاركون فيها بكتبهم وقراءاتهم الحالية أو المستقبلية، حيث تتيح هذه الشبكة لروادها الفرصة لتبادل الآراء والتوصيات عن الكتب، حيث تقبل دور نشر عربية على الانضمام إلى الشبكة بهدف عرض كتبها الإلكترونية.

وقالت المؤسسة للشركة ايمان حيلوز بأن منتدى المشرق وفر فرصة جديدة ومختلفة للرياديين لعرض افكارهم امام جمهور مختلف من المستثمرين من اميركا والمنطقة العربية ما يفتح الابواب لاستقطاب استثمارات جديدة او عقد شراكات.

وتعنى شبكة ” أبجد “بالكتاب والقراء والمدونين ، عبر منصة تتيح لهم الاشتراك في إنشاء قوائم للكتب وتبادل الاراء والتوصيات لقراءة الكتب، ما يسمح بتسويق وترويج الكتب لا سيما العربية منها.