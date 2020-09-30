الغرايبة: المناطق الحرة تستكمل إجراءات إتلاف 155 طن من المواد الكيماوية

عمان-الغد – قال مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد غرايبة بأن إدارة المناطق الحرة قد استكملت اتلاف حوالي 155 طن من المواد الكيماوية بمختلف أنواع تصنيفاتها خلال الفترة الماضيه.

وقال الغرايبة في بيان اليوم الأربعاء ان تلك المواد ، تشكل ما نسبة 90 % من أصل المواد المستهدفة للأتلاف في المناطق الحره ، مشيرا إلى ان العمل جاري على استكمال إجراءات اتلاف بقية المواد ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن السياق الصحيح في سبيل الاستمرار بالمحافظة على بيئة الاستثمار في المناطق الحرة على أكمل وجه .

وفي ذات السياق بين الغرايبة بأنه تم تشكيل لجان متخصصة لغايات متابعة أجراءات دخول المواد الكيماويه الى المناطق الحرة التي لا تقع من ضمن تصنيف المواد الخطره ووضع الضوابط الازمة لتخزينها ضمن بيئة مناسبة للتخزين وشروط سلامة عامه ضامنه لها ، مبينا أنه تم البدء بزيارات ميدانية لمصانع المواد الكيماوية بكافة أنواعها للتأكد من سلامة إجراءات المصانع والمنشآت بالتعامل مع المواد الكيماوية الأولية الخاصة بمثل هذه الصناعات للتأكد من توفر شروط السلامة العامة المناسبة لتخزين مثل هذه المواد في المصانع.

وثمن الغرايبة تعاون كافة الجهات المعنية التي ساهمت بشكل فاعل في انهاء إجراءات الاتلاف، ومتابعتهم وتعاونهم المستمر مع إدارة المناطق الحرة في اجراءات انهاء اتلاف بقية المواد خلال الأيام القادمة.