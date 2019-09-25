الغرايبة: برنامجان لتمكين الشركات الناشئة والرياديين للوصول إلى الأسواق العالمية

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة يوم امس عن المضي في تنفيذ برنامجين بالتعاون مع العديد مع الجهات لتسهيل وتمكين ايصال الشركات الناشئة والرياديين الاردنيين الى السوقين الاميركي والبريطاني، ودعمها في الوصول الى التمويل والاستثمارات.

وقال الوزير بأن البرنامجين يتضمنان خططا وبرامج ومبادرات بالشراكة مع عدداً من الجهات، شرعت في تنفيذها الوزارة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة والرياديين، لتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية وجهات التمويل والتشبيك مع المستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم امس في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة الجهات الداعمة: البنك الدولي، وغرفة التجارة الأميركية في الأردن، وإدارة التنمية الدولية البريطانية، للحديث عن مسارات ومراحل سير العمل في دعم شركات التكنولوجيا والرياديين وتمكينهم من النفاذ للأسواق العالمية.

وقال الغرايبة إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج تشبيك شركات التكنولوجيا الأردنية الناشئة مع المستثمرين Matchmaking Program في الأسوق العالمية، وبدعم من البنك الدولي والحكومة البريطانية، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على السوق الأميركي والبريطاني والأوروبي.

وأوضح أن اول برنامج هو برنامج السوق الأميركي Silicon Valley Program 2019 سيقام بالتعاون ما بين AmCham-Jordan وTECHWADI، بهدف ربط شركات التكنولوجيا الأردنية بعلاقات ثنائية مع شركات في الولايات المتحدة الأميركية لتأمين الاستثمارات وإقامة شراكات تجارية ،وسيتم اختيار 25 شركة ناشئة للمشاركة في البرنامج.

وبين الغرايبة أن البرنامج الثاني يستهدف السوق البريطاني The UK Scale-Up Programm حيث سيتم تنفيذه في السوق الأوروبي من خلال UK Tech Hub وسيتم اختيار 25 شركة ناشئة للمشاركة فيه، من خلال إرسال الدعوات إلى أكثر من 1000 شركة ريادية ناشئة، وأنه وسيتم الاختيار وفقاً لأسس ومعايير تنافسية محددة من قبل مؤسسات وسيطة في الأسواق الأميركية والبريطانية.

وحول ما تم تنفيذه من برامج قال الغرايبة أنه تم إطلاق عدد من المبادرات والفعاليات في الأردن، بهدف تشبيك الشركات الناشئة والرياديين مع جهات ومصادر التمويل والمستثمرين، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك طاقات شبابية قادرة على التغيير، حيث استطاع أبناء الأردن صناعة الفرق من خلال بناء وإطلاق مشاريع مكنتهم من النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية. وقال إن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وشركة Beyond capital وبالتنسيق مع مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت مبادرة شبكة المستثمرين المغتربين” خلال شهر آب 2019، وتم خلالها تبني مشاريع ريادية، وصلت إلى 15 شركة للدخول في شراكات استراتيجية وتقديم الدعم المالي والتقني لها، ولضمان استمرار المبادرة سيتم إعداد خطط عمل تعتمد على استخدام المنصة التفاعلية Startup Gate بين المستثمرين المغتربين ورياديي الأعمال الأردنيين وإشراكهم في جلسات تشبيك تقام سنوياً.

ومن خلال خطة العمل المتعلقة بتعظيم الدور الأردني في إعادة إعمار العراق بين الغرايبة أنه بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العراقية الأردنية وجمعية إنتاج، تم تنظيم زيارة إلى دولة العراق بمشاركة 30 شركة، تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي القطاع المصرفي، حضره وزير الاتصالات العراقي ومحافظ البنك المركزي في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة تشبيك المستثمرين الأردنيين والشركات الأردنية المهتمة بالاستثمار في العراق مع الجهات المعنية والمستثمرين العراقيين.

من جهتها قالت نائب مدير الشرق الأوسط لإدارة التنمية الدولية البريطانية لورا بوفيلس أن المملكة المتحدة تدعم برنامج التشبيك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنه سيتم دعم رياديي الأعمال الأردنيين ومنحهم الفرصة لبناء علاقات جديدة مع قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة، من أجل التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات العالمية مشيرة إلى أن دعم الرياديين الأردنيين هو التزام بمخرجات بمبادرة لندن.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الاميركية في الاردن المهندس محمد البطاينة إن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي جمعية غير ربحية، وعضو في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، تدعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية، وتطوير الأعمال، وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني وتنمية الموارد البشرية والتواصل مع مجتمع الأعمال.