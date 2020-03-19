الغرايبة: خدمات قطاع الاتصالات والدعم الفني متوافرة

إبراهيم المبيضين

عمان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى قبل قليل بان خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل فروعها ستبقى مستمرة دون انقطاع وخصوصا ان كل الافراد والمؤسسات من كل القطاعات تعتمد على هذه الخدمات بشكل اساسي في تسيير امور حياتهم العملية واليومية.

واوضح الغرايبة في ملخص صحفي صرح به قبل قليل بان الحكومة استثنت القطاع من العطلة، وستبقى جميع خدماته مستمرة.

وقال ان محال ومعارض الاتصالات ستبقة مستمرة في عملها، كما ستواصل فرق الدعم الفني في قطاع الاتصالات والدعم الفني والتقني في باقي المؤسسات من كل القطاعات عملها لضمان استدامة عملها كالمعتاد.

واضاف بان خدمات النقل السريع والبريد هي مستمرة ايضا.

وجدد التاكيد على ان ” كل خدمات القطاع ستبقة متوافرة ولا يوجد عليها اي انقطاع”.

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