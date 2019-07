الغرايبة: شح الموازنات تحدي الحكومة الإلكترونية الأكبر – فيديو

إبراهيم المبيضين

عمان- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، الخميس الماضي “إن التحدي الأكبر الذي يجابه تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة هو محدودية الموارد المالية والموازنات المرصودة لهذه الغاية”.

وبين الوزير الغرايبة، في مقابلة خاصة مع “الغد”، أن هنالك تحديات عدة تواجه تفعيل الحكومة الإلكترونية بالشكل الأمثل، فيما الحكومة ماضية بتنفيذ خطتها السابقة للتحول الرقمي وتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية وتعمل أيضا على إدخال الجيل الخامس للسوق المحلية بأسرع وقت ممكن.

ولفت الوزير، أثناء المقابلة، إلى ملف الريادة في المحافظات؛ إذ وصفها بـ”المظلومة” لأنها لا تلقى اهتماما ودعما ووصولا كافيا من الجهات المعنية بالريادة في المملكة؛ إذ تتركز معظم برامج ومؤسسات دعم الريادة في العاصمة.

وقال الوزير “الحكومة الإلكترونية ليست متأخرة، لكن طموح الحكومة وتطلعات الناس أكبر من الخطة نفسها التي يجري تنفيذها، وهي المقيدة بمحدودية الموازنات المرصودة لهذا المشروع”.

وأوضح الغرايبة أن عدد الخدمات التي يستطيع المواطن أن يستخدمها اليوم هو 242 خدمة إلكترونية؛ إذ تم إطلاق 97 خدمة حتى نهاية العام 2017، و68 خدمة خلال العام 2018، وإطلاق 77 خدمة العام الحالي.

وتحدث الوزير الغرايبة، أثناء المقابلة، عن ملفات عدة استعرض خلالها المفاصل الرئيسية للقطاع والمشكلات العالقة التي تواجهه وما أنجزته الحكومة خلال الفترة الماضية وما تسعى أيضا لتنفيذه في المستقبل.

إنفاق محدود على الحكومة الإلكترونية

أوضح الغرايبة أن حجم الإنفاق على الحكومة الإلكترونية من الموازنة محدود جدا؛ إذ بلغ خلال العام الحالي وحتى الشهر الحالي 3.68 مليون دينار، وبلغ العام الماضي حوالي 6.5 ملايين دينار، وفي العام 2017 أكثر من 2.6 مليون دينار بقليل، وخلال العام 2016 حوالي 2.7 مليون دينار، وهي أرقام متواضعة جدا لتنفيذ الخطط.

كلمات مرور موحدة للخدمات قبل نهاية العام

أكد الوزير أن ثمة تحديات أخرى يجري التعامل معها من أجل تقديم خدمات الكترونية مثالية، ومنها ما يسمى بالحكومة الالكترونية الموحدة (توفير كلمة دخول موحدة للمواطن إلى الخدمات الحكومية الالكترونية كافة).

وشدد على أن الحكومة تواصل العمل اليوم على مشروع تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يُعد أحد الممكنات الأساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الذي من المتوقع إطلاقه قبل نهاية العام.

وأوضح الغرايبة أن المشروع سيتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (كلمة مرور واسم مستخدم) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة، وخصوصا خدمات الحكومة الالكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة الكترونية يستعملها.

السعي لحكومة إلكترونية موحدة

لتوحيد الحكومة الالكترونية، قال الغرايبة “إن الحكومة تعمل على إيجاد دليل لكل العطاءات يوحد تجربة المستخدم في الحصول على الخدمة، وإيجاد نظام التطوير السريع الذي يسمح بتقديم الدعم الفني والعمل على البرمجيات نفسها للشركات المنفذة للخدمات الالكترونية”.

وأشار إلى أن الخدمات القديمة التي بنيت على برمجيات قديمة ستحول لتقدم عبر تقنية “التشات بوت” بالذكاء الاصطناعي.

ومن المعوقات الأخرى التي تواجه الحكومة الالكترونية أيضا؛ ضعف التسويق والتوعية بالخدمات المطلقة، بحسب الغرايبة، الذي قال “إن الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركات الريادية اليوم للإعلان وتسويق هذه الخدمات بدون كلفة على الخزينة من خلال مواقع ومنصات هذه الشركات، مثل “موضوع”، “طقس العرب”، و”السوق المفتوح””.

كما أشار الغرايبة الى عدم القدرة على استقطاب الكفاءات في الحكومة لإدارة برنامج الحكومة الالكترونية والعمل ضمن فريقه الذي يتسم بالضغط الكبير في العمل، لا سيما وأن القطاع الخاص يقدم مزايا مادية أكبر من الحكومة لاستقطاب هذه الكفاءات.

رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

فيما يتعلق باستحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سابقا، قال الغرايبة “ليس الهدف هو تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية”.

وأضاف “العالم اليوم يتجه للاقتصاد الرقمي؛ إذ إن أكبر الشركات في العالم التي تقود الاقتصاد العالمي اليوم هي الشركات التقنية، والمتفوقة على الشركات من القطاعات الأخرى، ولذا يجب الانسجام مع هذا التوجه العالمي”.

وأوضح الغرايبة أن رؤية الوزارة اليوم تتضمن العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية ستكون أساسا للاقتصاد الرقمي ولريادة الأعمال في المملكة، وهذه المحاور هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

وأكد أن هذه المحاور ستتضمن برامج عمل ومحاور فرعية سيجري العمل عليها من قبل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، كما سيجري مواصلة العمل على تطوير تشريعات وإجراءات ممكنة ومسهلة لكل محور من هذه المحاور الخمسة.

العمل على تحويل محطات المعرفة إلى حاضنات أعمال

وعن مشروع محطات المعرفة، أكد الغرايبة أن دور هذه المحطات يجب أن يتغير عن دورها في فترة انطلاقتها قبل أكثر من 15 عاما، عندما كانت تركز على توفير الإنترنت وأجهزة الحاسوب للأردنيين، خصوصا في المحافظات، لكن اليوم مع الانتشار الكبير للإنترنت في كل أنحاء المملكة وانتشار الهواتف الذكية يجب استغلال هذه المحطات في اتجاه آخر.

وفي هذا السياق، قال الوزير “إن الوزارة أطلقت مشروعا لتحويل 80 محطة معرفة الى حاضنات أعمال خلال العامين الحالي والمقبل، والعمل مع القطاع الخاص من شركات ريادية وصغيرة لتوظيف وتشغيل الشباب في محافظاتهم كموظفين يعملون عن بعد مع هذه الشركات التي يتركز عملها ومكاتبها في العاصمة عمان”.

وأوضح أن عدد محطات المعرفة يبلغ 196 محطة معرفة منتشرة في أرجاء المملكة كافة، منها (138) عاملة و(49) محطة مغلقة بسبب عدم وجود مدربين للمحطات؛ حيث يجري العمل على إعادة تفعيلها، بالإضافة الى وجود (9) محطات خاصة في مراكز الأحداث ومراكز الإصلاح.

الريادة في المحافظات “مظلومة”

وبخصوص دعم ريادة الأعمال، قال الغرايبة “إن الريادة في المحافظات مظلومة ولا تلق اهتماما ودعما ووصولا كافيا من الجهات المعنية بالريادة في المملكة إليها؛ حيث تتركز معظم برامج ومؤسسات دعم الريادة في العاصمة عمان”.

وتظهر أرقام غير رسمية أن نسبة تصل الى 70 % من برامج ومؤسسات دعم الريادة يتركز عملها في العاصمة عمان.

وأكد الغرايبة، قائلا “يجب التوجه لهؤلاء الشباب الذين يمتلكون نفس جينات التفوق والريادة للرياديين في عمان، ولدينا نماذج متميزة منهم في الشمال والجنوب والوسط، ولذا قمنا بإطلاق مشروع تحويل 80 من محطات في المملكة الى حاضنات أعمال يستطيع الرياديون استخدامها والعمل منها، الى جانب العمل مع الجهات المعنية بالريادة لإيجاد خطة ورؤية شاملة ستشمل وتركز على دعم رياديي المحافظات في المرحلة المقبلة”.

وأكد الغرايبة أن الحكومة تعمل مع ائتلاف “جي كور”، الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال؛ لإعداد خطة ورؤية ستتضح خلال أشهر، وتتضمن إعداد إطار قانوني للشركات الريادية الناشئة لتشجيع الريادة في الأردن وتعزيزها وبما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار.

قطاع الاتصالات ومشاكله العالقة

وبخصوص التعهد الحكومي بحل المشاكل العالقة في قطاع الاتصالات، وبعد دراسة العبء الضريبي على القطاع، والوصول الى حلول لها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، قال الغرايبة “أنجزنا الدراسة التي وعدنا بها حول العبء الضريبي على القطاع، وأطلعنا القطاع على الدراسة ونتائجها، ولكن الانتهاء من الدراسة لا يعني الوصول الى اتفاقات تخدم مصالح الجميع، ومنذ ذلك الوقت تم الاجتماع مع الشركات لدراسة حلول ومقترحات تخدم مصالح الجميع؛ الخزينة، والمستخدم، والقطاع، وتسهم في نمو هذا القطاع المهم”.

وأضاف الغرايبة: “لم يتم الى الآن الوصول الى حل توافقي مع القطاع”، موضحا “أن النقاشات مع القطاع تدور حول جملة من القضايا والتحديات تشمل: رسوم المشاركة بالعوائد ومنها ما هو متعلق بالطيف الترددي مثل تمديد مدد التراخيص الراديوية وتوزيع عوائد الحيازة والعوائد السنوية على فترة التراخيص والقضايا المرفوعة أمام المحاكم حول موضوع المشاركة في العوائد على خدمات البيانات في محاولة لحلها من خلال لجنة تسوية النزاعات في الحكومة”.

الحكومة جادة في إدخال الجيل الخامس

وعن سعي الحكومة لإدخال الجيل الخامس، قال الغرايبة “في الأردن، نسعى لإدخال الجيل الخامس بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؛ حيث قامت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بتخصيص حزمة من الترددات لإجراء مشاريع تجريبية pilot projects لاستخدام الجيل الخامس ضمن منطقة جغرافية محددة وبدون أي تعرفة لمن سيقومون بتجربة هذه الخدمة الجديدة”.

نظرة الحكومة للضرائب على الاتصالات

وعن تقييم الحكومة للضرائب على القطاع، قال الغرايبة “بالرغم من ارتفاع نسب الانتشار للهواتف المتنقلة والانترنت خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن أرباح المشغلين قد انخفضت خلال الفترة ذاتها، والسبب يعود في ذلك إلى المنافسة الكبيرة بين المشغلين والتي قادت إلى ما يشبه حرب أسعار”، لافتا الى أن تكلفة الاتصالات المتنقلة في الأردن تعد من بين الأرخص إذا ما قورنت بأسعار المنطقة والدول المحيطة، في حين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نسبيا في الأردن يمكن أن نجزم أن هذه الأسعار مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع دول المنطقة.

وأضاف “مع المظاهر الكثيرة للنمو في قطاع الاتصالات الأردني سواء الانتشار الواسع لخدمتي الاتصالات المتنقلة والانترنت اللتين وصلتا إلى ما نسبتاه 85 %، 88.8 % على التوالي، وتنوع الخدمات المقدمة، إلا أن النسب العالية للضرائب، باختلاف أنواعها من ضريبة خاصة وضريبة مبيعات ورسوم المشاركة في العوائد والعوائد المتأتية من الطيف الترددي، سواء كانت عوائد حيازة لمرة واحدة أو رسوما سنوية، والمقرونة بتدني معدل الأسعار؛ تعد من المعضلات الرئيسية في سوق الاتصالات الأردني؛ إذ انخفضت أرباح المشغلين على مدى الأعوام الخمسة الماضية، الأمر الذي قلص قدرة المشغلين على الاستثمار”.

وقال الغرايبة “تشير معظم الدراسات والتقارير الدولية إلى أن التكلفة العالية نسبيا لتسعيرة الطيف الترددي في الأردن قد تضاف إلى معضلات القطاع المثبطة للاستثمار، مما سيكون له أثر سلبي على استغلال مخرجات الثورة الصناعية الرابعة للتنمية الاقتصادية وتحفيز انترنت الأشياء (IOT) وانتشار المدن الذكية”.

وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة الضرائب المفروضة على القطاع وإعادة هيكلتها بشكل ينعكس إيجابا على كل من المستهلكين والمشغلين ولا يضر بإيرادات الحكومة.

إنجاز 6500 كيلومتر من “الألياف الضوئية”

وعن مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي يهدف الى ربط المراكز الصحية والمؤسسات الحكومية والمدارس في المملكة بشبكة انترنت عالية السرعة، قال الغرايبة “إن الحكومة ماضية في إكمال المشروع”، موضحا أنه جرى خلال أعوام ماضية حفر وتمديد حوالي 6500 كيلومتر من الألياف الضوئية في جميع الأقاليم حول المملكة، فيما سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على إنجاز حوالي 500 كيلومتر إضافية، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل العام المقبل.

وأكد أهمية وصول هذه الشبكة الى معظم أقاليم المملكة وتسهيلها للوصول الى مليون و300 ألف منزل في الأردن بالإنترنت.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تسعى لمنافسة شركات الاتصالات من خلال مشروع شبكة الألياف الضوئية، والدليل على ذلك أن التوجه العام للمشروع هو بناء نموذج للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات تقدم للمواطن عن طريق الشبكة مثل إنترنت شبكات الألياف الضوئية (Fiber to the Home) وخدمات تقدم لشركات الاتصالات مثل دعم حجم المعلومات من شبكة الموبايل (Mobile Backhauling) وزيادة عدد الاشتراكات في خطوط البيانات المحلية والدولية (National and International Leased Lines) وغيرها.

وقال “حالياً، يجري العمل على مسودة دراسة الجدوى في مراحله الأخيرة؛ حيث ستقدم لمجلس الشراكة للموافقة عليها ومن ثم طرح عطاء للشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة”.

ضوابط للتجارة الإلكترونية

مع الانتشار الكبير للبيع والشراء عبر شبكة الانترنت (التجارة الالكترونية)، أكد الغرايبة “توجه الحكومة لوضع ضوابط ومعايير محددة للتعامل بالتجارة الإلكترونية والطرود البريدية في ظل تأثيراتها السلبية على المنافسة والاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة”، مشيرا الى أن الوزارة تعمل مع العديد من الجهات الحكومية، لا سيما وزارة المالية، للوصول الى هذه الضوابط.

وأوضح الوزير أن هنالك جهات وأفرادا يقومون بشراء كميات وشحنات من سلع مختلفة واستغلال الإعفاءات عبر التجارة الإلكترونية بدون أن يفرض عليها رسم جمركي بداعي الاستخدام الشخصي ليعاودوا بيعها بالسوق المحلية من جديد، الأمر الذي يضر بالمنافسة ومصالح التجار الملتزمين بدفع الرسوم والضرائب.

سياسة للذكاء الاصطناعي

وعن مواكبة أحدث التوجهات التقنية، قال الغرايبة “إن الحكومة تؤمن بأهمية استغلال المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة للاقتصاد الوطني”، مشيرا الى أن سياسة الحكومة أكدت ذلك.

وأكد أن الحكومة ستركز على موضوع الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تشجيع الشركات الأردنية المتخصصة في هذا المجال ودعمها بالمهارات وبرامج التدريب في هذا المجال.

كما أوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد سياسة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تأطير إمكانات استغلال الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأردني وتوفير البنية اللازمة لذلك.

قانون الأمن السيبراني

وعلى صعيد متصل، أكد الغرايبة أهمية وجود قانون للأمن السيبراني لحماية الأردن والاقتصاد وبيانات الحكومة والمؤسسات والأفراد من الأخطار الرقمية والاختراقات الأمنية المتزايدة في جميع أرجاء العالم مع انفتاح العالم بشكل كبير من خلال الشبكة العنكبوتية وتزايد انتشار الأجهزة الإلكترونية التي يستهدفها المخترقون والهاكرز لأغراض وأهداف سلبية اجتماعية وأمنية واقتصادية.

وقال “إن مشروع القانون الذي أنجزته الحكومة مطروح اليوم في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تم نقاشه من قبل اللجنة القانونية في المجلس، وكان هناك توافق على أغلب مواده، ليطرح بعدها للنقاش العام تحت قبة البرلمان”.

وأشار الوزير إلى إقرار الحكومة، العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؛ حيث يعد مشروع القانون ضرورة كبيرة وواحدة من الأدوات الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

ونص مشروع قانون الأمن السيبراني، في أحد بنوده، على أن يشكل في الأردن المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي يتألف من جهات عدة معنية بالموضوع.