الغرايبة: شركة “إيمو” العالمية تفتتح مكتبا في عمان خلال أشهر

إبراهيم المبيضين

عمان – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أمس أن شركة سنغافورية عالمية مالكة لتطبيق عالمي ستفتتح مكتبا داخل المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد” أن الشركة السنغافورية “بيجو تكنولوجي” وهي شركة مرموقة تمتلك تطبيق “إيمو” الشهير للتواصل الاجتماعي ومجموعة كبيرة من التطبيقات الذكية ستفتتح مقرها في الأردن وهي الخطوة التي تأتي كنتيجة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى سنغافورة الشهر الماضي.

وتمتلك شركة ” بيجو تكنولوجي” السنغافورية مجموعة كبيرة من التطبيقات الذكية التي تخدم حوالي 400 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم.

واستضافت شركة ” بيجو تكنولوجي” الشهر الماضي في مقرها بسنغافورة جلالة الملك عبدالله الثاني والوزير الغرايبة من أجل بحث فرص التعاون على هامش الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك.

إلى ذلك، قال الغرايبة إن “الشركة العالمية ومن خلال افتتاح مقر لها في الأردن ستوفر 50 وظيفة تقنية لخبراء الذكاء الاصطناعي الأردنيين”.

وأشار إلى أن شركة ” بيجو تكنولوجي” لها مكاتب في الشرق الأوسط، لكنها ستدشن مكتبا لها بالأردن وذلك للاستفادة من مجموعة المواهب الأردنية ونظرا لاهمية موقع الأردن في المنطقة وتميزه في البنية التحتية للاتصالات والتفوق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال.

وقال الوزير “هذه الخطوة من قبل هذه الشركة العالمية هي شهادة للأردن بتميزه في مضمار تقنية المعلومات والاتصالات، وتميز مواهبه الأردنية”، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتواصل وتبذل جهدا كبيرا لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار والتواجد في الاردن وذلك بهدف تطوير القطاع وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأردني.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الارقام الرسمية أن معدل البطالة في الأردن بلغ خلال فترة الربع الأول من العام الحالي حوالي 19 %.

ويتخرج بالأردن كل عام ما بين 3500 الى 4500 طالب وطالبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويعمل في القطاع ما يقارب 1200 خريج كل عام (بشكل مباشر ( في شركات القطاع )أو غير مباشر (في المؤسسات الاخرى مثل البنوك والمدارس والمستشفيات وغيرها

يعتبر تطبيق إيمو IMO من التطبيقات الأشهر حاليا والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويُستخدم في الدردشة والرسائل الفورية، بالإضافة الى إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بدقة وجودة عالية وإمكانية ارسال الرسائل النصية أثناء المكالمات، حيث أصبح منافسا فعليا للواتساب والفايبر وغيرها من برامج الدردشة الفورية، وأظهرت آخر الاحصائيات أن عدد مستخدمي الإيمو حول العالم بلغ حوالي 200 مليون مستخدم.