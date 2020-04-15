الغرايبة: “كورونا” يظهر تميز ريادة الأعمال في المملكة

ابراهيم المبيضين

عمّان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة يوم أمس بان أزمة “كورونا” والظروف الصعبة التي نتجت عنها ” أثبتت تميز الأردن بموارده البشرية الموهوبة وتفوق ريادة الأعمال فيه، وقوة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات”.

وأكد الغرايبة كذلك بان ما نمر به من ظروف صعبة وضاغطة على الافراد والقطاعات الاقتصادية كافة دفع الكثير من الشركات الريادية الى ابتكار أفكار جديدة لتقديم خدمات تساعد الحكومة والناس لمواجهة الآثار السلبية التي نتجت عن الازمة والحظر.

وأشار إلى أن الازمة ايضا اظهرت بان التشاركية والتعاون بين الحكومة والشركات الريادية والقطاع الخاص يمكن ان تسرّع من الانجاز وتقدم الحلول التقنية المناسبة كما حصل في اطلاق العديد من المنصات الإلكترونية خلال فترة الاسابيع القليلة الماضية لمساعدة المجتمع على تجاوز اثار الازمة والحظر الذي نتج عنه ومساعدة الحكومة في التواصل مع الناس لايصال الخدمات والمساعدات او تنسيق الجهود لتشغيل القطاعات الاقتصادية شيئا فشيئا.

ولفت إلى أن الشركات الريادية التي ساعدت الحكومة في بناء العديد من المنصات التقنية خلال الفترة الماضية اسهمت في ذلك مجانا انطلاقا من واجبها الوطني في مثل هذا الظرف.

وضرب الوزير امثلة على حديثه، بما وفرته خدمة ” اي فواتيركم” الموجودة اصلا لتحصيل الفواتير إلكترونيا حيث اتاحت هذه الخدمة الامكانية للناس لتقديم التبرعات إلكترونيا لصالح وزارة الصحة لمواجهة أزمة “كورونا”، لافتا الى ان خدمة ومنصة ” اي فواتيركم” كانت من ابتكار شركة ريادية أردنية هي شركة ” مدفوعاتكم”.

وأشار كيف أن هذه المنصة وغيرها من المنصات والشركات الريادية التقنية التي تقدم خدمات الدفع الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية قد أسهمت في نشر الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني الأمر الذي سيساعدنا في تعميق وتوسيع ونشر خدمات التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني في المستقبل أو ما بعد أزمة “كورونا”.

وأشار الغرايبة الى مساهمة شركة ” طقس العرب” الريادية الأردنية في بناء منصة ” مونة” التي اطلقتها الحكومة بداية الازمة لتشجيع الناس على البقاء في المنزل بمساعدتهم في الحصول على خدمات التوصيل إلى المنازل (www.mouneh.jo).

كما أشار الى مساهمة شركة ” كنز” في تقديم البيانات والمعلومات عن المراكز التجارية والمحال التجارية الموجودة الآن على صفحات المنصة التي تعتبر دليلا للشركات والتطبيقات المُرخصة والمُزودة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة.

كما أشار الغرايبة الى مساهمة شركة وموقع موضوع الذي تعاون مع وزارة التربية والتعليم لبناء منصة ” درسك” وهي منصة متطورة لتمكين التعليم عن بُعد لطلبة المدارس في المملكة، من خلال توفير الدروس والحصص الدراسية لجميع الصفوف على الموقع الإلكتروني في أسرع وقت ممكن حيث عملت بالتعاون مع عدد من مُعلمي وزارة التربية والتعليم على تصوير دروس وحصص صفية لعدة مناهج تعليمية لطلبة المدارس بهدف توفير المحتوى إلكترونيا، وأتاحت شركات الاتصالات التصفح المجاني عبر شبكاتها لمنصة التعلّم الإلكتروني في الساعات المحددة على الموقع الإلكتروني.

وفي المجال الصحي أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة “اسأل عن الكورونا” من خلال الاتصال على الرقم المجاني 111 لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس والإجابة عليها، حيث ساعدت شركة ” الطبي” الريادية على تقديم الخدمة بدعم من شركة أدوية الحكمة.

وأشار الغرايبة إلى أن نقابة الصيادلة اطلقت ايضا مركزا لخدمة الجمهور كخط ساخن مجاني ” الو صيدلي” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتلقي المكالمات عن طريق نظام الرد الآلي حيث أنشات الخدمة تبرعا من قبل شركة مقسم للاتصالات السحابية وهي شركة شبابية ناشئة تقدم ادوات اتصال سهلة لتقديم الخدمات.

وأكد الغرايبة ان الشركات الريادية الأردنية ستبقى مستمرة في تقديم الأفكار والخدمات المميزة في مواجهة أزمة “كورونا”، لان ريادة الأعمال مرتبطة كمفهوم بابتكار الأفكار والخدمات والأجهزة التي تحل مشاكل للمجتمع والقطاعات الاقتصادية كافة.