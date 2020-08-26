الغرايبة والشيباني يعاندان “الكورونا” ويجتمعان بالأون لاين

إبراهيم المبيضين

عمّان – بحث الأردن والعراق يوم امس سبل واطر التعاون بين الطرفين في قطاع الاتصالات والتقنية وخصوصا في مجال توسعة نقل سعات الانترنت من الاردن الى العراق مع توجه السوق العراقية لاستقبال خدمات الجيل الرابع، وامكانيات استفادة الجانب العراقي من تجربة الاردن في تطبيق مفهوم التعلم عن بعد عبر منصة ” درسك”.

وجاء هذا النقاش حول التعاون في قطاع الاتصالات والتقنية في إطار التعاون الإقتصادي والإستثماري بين الاردن والعراق عندما عقد وزير الإقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ووزير الإتصالات العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني يوم أمس وعبر تقنية الاتصالات المرئية سلسلة من الاجتماعات بحضور مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في العراق اسامة جهاد الهاشمي، ومسؤولين من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق الاردنية وشركات اردنيةعاملة في مجالات المحتوى ومراكز البيانات وامن المعلومات.

وعقد الوزيران الغرايبة والشيباني اجتماعاتهما رغم إلتزامهما بإجراءات الحجر المنزلي والاجراءات الصحية المرعية في مواجهة فيروس الكورونا، وذلك بعد ان ثبت اصابة الوزير العراقي الضيف بفيروس الكورونا لدى وصوله بداية الاسبوع الى الاردن ضمن وفد عراقي يشارك في اجتماعات تهدف لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الاردن والعراق.

وعقد الوزيران يوم أمس خمسة اجتماعات رئيسية سحابة يوم امس تناولت اطر التعاون في مضمار الاتصالات والانترنت، وتجربة الاردن في تطبيق مفهوم التعلم عن بعد، وتقنيات تخزين البيانات ومراكزها، وأمن وحماية المعلومات.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة اهمية هذه الاجتماعات التي انعقدت يوم امس مع الجانب العراقي، والتي تناولت اطر التعاون بين البلدين في قطاع وخدمات الاتصالات، وبحثت امكانيات التعاون لتوسعة نقل سعات الانترنت من الاردن الى العراق، وامكانيات استفادة الجانب العراقي من تجربة الاردن في تطبيق مفاهيم التعلم عن بعد وعن طريق منصة ” درسك” التي ساعدت في تطويرها شركة ” موضوع”.

واوضح الوزير في بيان صحافي بان الاجتماعات تركزت في بحث توسعة نقل سعات الانترنت من الاردن الى العراق مع توجه السوق العراقية لاستقبال خدمات الجيل الرابع خلال فترة سنة قادمة وهو الامر الذي يحتاج الى تجهيز البنية التحتية هناك والتوسع في سعات الانترنت، حيث من المتوقع ان تنمو حاجة العراق للانترنت من 20 الى 30 مرة.

واشار الوزير الى ان شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة ابدت استعدادها وقدرتها لنقل مزيد من سعات الانترنت الى العراق فيما اكد الجانب العراقي على اهتمامه بالتزود بهذه السعات من الشركات الاردنية التي تتميز بخدمات ذات جودة وامن عاليين.

وعرضت الاجتماعات ايضا – وفقا للغرايبة – تجربة الاردن في تطبيق مفهوم التعلم عن بعد ، كما وبحثت اطر التعاون مع الشقيق العراقي في مجالات وتقنيات مراكز البيانات وامن المعلومات والتكنولوجية المالية البنكية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo