الغرايبة يدعو التجار والصناعيين للتشبيك مع الرياديين

طارق الدعجة

عمان– دعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، التجار التقليديين والصناعيين للتعامل مع الريادة بصفتها حلا لمعظم مشاكلهم، مؤكدا انه من دون البحث والتطوير وأفكار مبدعة وخلاقة لن يكون لهم القدرة والمنافسة بالأسواق الخارجية.

وأشار خلال مشاركته بإحدى جلسات مؤتمر طريق الحرير الرابع الذي افتتح أمس إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للتشبيك بين الصناعة والتجارة مع الرياديين لتطوير الأعمال والمنافسة عالميا، مؤكدا أن ذلك يعتبر مصلحة مشتركة للاقتصاد الوطني ويمكن تسويقها خارج المملكة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملت على تصنيف البيانات المفتوحة وسيتم إطلاق 350 منها خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن ذلك سيساعد بالوصول إلى الأفكار الإبداعية.

وأشار المهندس الغرايبة إلى أن السنوات الخمس المقبلة سيتم التركيز عليها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مهارات التكنولوجيا لطلاب المدارس من الصف السابع إلى التوجيهي.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للوصول بالشركات الأردنية إلى الأسواق العربية والعالمية، مشيرا إلى الزيارات الأخيرة التي تمت بهذا الخصوص للعديد من الدول وبخاصة إلى سنغافورة والعراق وقطر ودبي.

وبين خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان “الريادة في الأعمال”، ان الوزارة ستعمل على تدريب 25 ألفا من الشباب خلال السنوات الخمس المقبلة على مهارات “القرن 21” بهدف اكسابهم المهارات وتوسيع دائرة خبراتهم.

ولفت كذلك إلى مصفوفة وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية والعاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتم خلالها جمع التحديات التي تواجه الشركات الرياديين ويتم دراستها حاليا من قبل مجلس الوزراء، مبينا أن غالبيتها تحتاج إلى تعديلات بالقوانين والأنظمة والتعليمات. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على دعم عملية التحول الرقمي وتسهيل وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال خمسة محاور تشمل البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

وشارك إلى جانب المهندس الغرابية في الجلسة المدير العام للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم ومؤسس ورئيس شركة الهدف الدولية رامي الصاحب ومستشار الرئيس للسياسات العلمية وتطوير البرامج بالجمعية العلمية الملكية المهندسة ربى الزعبي ومؤسس شركة بروفكس لإدارة المنشآت المهندس محمد غزال، فيما ادارها مؤسس شركة طقس العرب محمد الشاكر.