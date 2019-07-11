الغرايبة يدعو لتسهيل دخول الشركات الأردنية للسوق العراقي

بغداد– بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة خلال لقائه في بغداد اليوم نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور فؤاد حسين، سُبل ومجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والدفع الالكتروني.

وجاء اللقاء ضمن زيارة الوزير الغرايبة للعراق على رأس وفد يضم 30 شركة أردنية للمشاركة في فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العراقية الأردنية، وجمعية المصارف العراقية، بالتعاون مع جمعية “إنتاج” الاردنية، بهدف تمكين الشركات الأردنية من عرض قدراتها وإمكاناتها للقطاع المصرفي العراقي، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الغرايبة خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة، الامكانات والقدرات التي تتميز بها الشركات الأردنية في مجالات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يضع خبراته وإمكاناته بين أيدي الأشقاء في العراق.

واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين العراقيين في الأردن.

ودعا الغرايبة خلال اللقاء الى منح الشركات الأردنية التسهيلات اللازمة للدخول للسوق العراقية، لتتمكن من عقد شراكات مع المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص في العراق في مختلف المجالات، وتطويع خبراتها ونقل تجاربها لدعم وتنمية الاقتصاد العراقي.-(بترا)