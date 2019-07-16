الغرايبة يستمع إلى ملاحظات المواطنين في إربد

أحمد التميمي

إربد- استمع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة في الشارع إلى ملاحظات المواطنين الذين تجمعوا أمام بلدية إربد الكبرى في محاولة منهم للقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي كان بزيارة للبلدية الثلاثاء.

و تلقى الغرايبة ملاحظات المواطنين عبر أوراق مكتوبة تتعلق بمشاكل في المعونة الوطنية وأخرى تتعلق بالتوظيف، فيما دون الوزير أرقام المواطنين للتواصل معهم من قبل الجهات المعنية.

يشار إلى أن أبرز الطلبات كانت لسيدة أربعينية طلبت مساعدتها لتركيب عامود كهرباء ثمنه 200 دينار لايصال الكهرباء الى منزلها، فيما وعد الوزير بمساعدتها.