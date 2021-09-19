الغزاوي يقدم فعاليات الساحة الرئيسية في “جرش”

معتصم الرقاد

عمان- أعلن الإعلامي الأردني عمرو الغزاوي أنه سيقدم فعاليات الساحة الرئيسية ضمن فعاليات مهرجان جرش للعام 2021، إذ قام بنشر فيديو له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أثناء تقديمة لفعاليات مهرجان جرش في العام 2019 قائلا: “يسعدني ويشرفني هذا العام تقديم فعاليات مهرجان جرش 2021 نعدكم بتفاصيل وترتيبات مميزة جدا ستقام لأول مرة على مسرح الساحة الرئيسية، أطيب أمنيات التوفيق لفريق العمل وشكرا لإدارة مهرجان جرش على الثقة دمتم بخير جميعا”.

الغزاوي من الأصوات الإذاعية الجميلة، وقدم العديد من البرامج الإذاعية الفنية والإنسانية التي لاقت نجاحات مميزة على أرض الواقع، ومن جهة ثانية يستعد خلال الأيام القادمة لتقديم برنامجه الجديد والذي يحمل اسم “حصريا” عبر قناته الخاصه على موقع “اليوتيوب” الشهير.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان جرش هذا العام يستضيف عددا من نجوم الغناء العرب في طليعتهم الفنانة ماجدة الرومي والفنان جورج وسوف ونجوى كرم، إضافة الى الفنان حسين الديك والفنان العراقي سيف نبيل.

وشيشهد المهرجان أكبر عدد من نجوم الفن الأردني وفي مقدمتهم الفنان عمر العبدلات والفنانة ديانا كرزون ونداء شرارة وزين عوض، إضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء الأردني الشباب بالتنسيق مع نقابة الفنانيين الأردنيين. من جهة ثانية يستضيف مهرجان جرش عددا مميزا من العروض الفلكلورية والمسرحية العربية والعالمية بواقع 38 فرقة فلكلورية، إضافة إلى عدد مميز من الشعراء والأدباء والمفكرين العرب يصل إلى 270 مشاركا منهم 30 عربيا.