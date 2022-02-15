الغزو الروسي لأوكرانيا: الاحتمالات والسيناريوهات (2-2)

فيليب فاسيليفسكي؛ وسيث جونز* – (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) 13/1/2022
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
سوف يشكل تنسيق الهجمات المحمولة جواً والبرمائية تحديًا إضافياً أمام القوات الروسية. بينما يمكن إسقاط القوات المحمولة جواً على طول نهر دنيبر للاستيلاء على الجسور الحاسمة، إلى متى ستكون هذه القوات قادرة على الصمود بينما تحاول القوات المدرعة الوصول إليها والالتقاء بها عبر الطرق الشتوية؟ وينطبق الأمر نفسه على القوات البرمائية التي تحاول الالتفاف على الدفاعات الأوكرانية بالقرب من ماريوبول أو الاستيلاء على أوديسا. وتوفر هيدروغرافيا البحر الأسود والطبوغرافيا الساحلية القليل من مواقع الإنزال الجيدة للقوات البرمائية، وبمجرد هبوطها، سيكون من الصعب على هذه القوات الاحتفاظ بهذه المواقع. ومن دون التنسيق المناسب والتقدم السريع للقوات المدرعة، يمكن أن يصبح أي إنزال جوي أو برمائي، كجزء من الغزو، “جسراً أو شاطئاً بعيداً جدًا” بالنسبة للقوات الروسية.
كما أن للجيش الروسي خبرة محدودة في تنسيق عمل عدد كبير من الطائرات التي ستدعم الهجوم البري. ولا تمكن مقارنة العمليات الجوية الروسية في سورية والشيشان بعدد الطلعات الجوية التي يمكن أن تكون مطلوبة في أوكرانيا عبر جبهة ربما يبلغ عرضها مئات عدة من الأميال. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تواجه فيها القوات البرية الروسية خصمًا آلياً حديثًا، وستواجه قواتها الجوية خصمًا يمتلك قوة جوية حديثة ونظام دفاع جوي متطورا. وبالتالي، من المرجح أن تواجه القوات الروسية تحديات ملحوظة في القيادة والسيطرة والاتصالات والتنسيق.
اللوجستيات: من المرجح أن يكون الهجوم الأولي مدعومًا جيداً بالمدفعية والدعم الجوي، ما يؤدي إلى العديد من الاختراقات في الدفاعات الأوكرانية. ومع ذلك، بمجرد أن تستهلك الوحدات القتالية مخزونها الأولي من الذخيرة والوقود والطعام، سيبدأ الاختبار الحقيقي للقوة العسكرية الروسية -بما في ذلك قدرة روسيا على الحفاظ على تقدم قوة آلية ضخمة على مدى مئات الأميال من الأراضي. وتقع معابر كييف ونهر دنيبر على بعد 150 إلى 200 ميل على الأقل من الحدود الروسية، وسوف يحتاج الجيش الروسي إلى أيام عدة على الأقل من القتال للوصول إليهما. وقبل ذلك، سيتعين على الروس بلا شك إعادة الإمداد والتزود بالوقود واستبدال الخسائر القتالية للرجال والمواد مرة واحدة على الأقل، الأمر الذي سيتطلب توقفاً عملياتياً قصيراً.
في مقالته المعنونة “إطعام الدب”، يجادل أليكس فيرشينين بأن هناك تحديات لوجستية خطيرة تقف أمام غزو روسي من المفترض أن يتدحرج على طول دول البلطيق في 96 ساعة بحيث يضع الغرب أمام الأمر الواقع. لقد صنعت روسيا آلة حرب ممتازة للقتال بالقرب من حدودها والضرب عميقاً بالنيران بعيدة المدى. ومع ذلك، قد تواجه روسيا مشكلة في هجوم بري مستدام بعيدًا عن خطوط السكك الحديدية الروسية من دون توقف لوجستي كبير أو تعبئة ضخمة للاحتياطيات. ولأن العمق العملياتي في أوكرانيا أكبر بكثير من دول البلطيق، فإن غزواً روسياً لأوكرانيا يمكن أن يكون شأناً أطول أمداً بكثير مما يتوقع البعض بسبب الوقت والمسافة اللازمين لجلب الإمدادات. وإذا لم يتم الانتهاء من الغزو بسرعة بسبب مزيج من الطقس، واللوجستيات، والمقاومة الأوكرانية، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الروح المعنوية الروسية؟
المعنويات: هناك مستويان من المعنويات على كل من الجانبين، واللذان تجب مراعاتهما: الروح المعنوية للجنود الأفراد؛ والروح المعنوية لكل دولة وشعبها. على المستوى الفردي، هل ستكون للجندي الأوكراني الذي يعتقد بأنه يقاتل من أجل وطنه ميزة على الجندي الروسي الذي قد تختلف دوافعه للقتال؟ وبالنسبة للأمة الأوكرانية ككل، ما مدى قوة إحساس الناس بهويتهم الوطنية الفريدة للمقاومة وخوض ما يمكن أن يكون صراعًا طويلاً ومدمراً ودموياً؟ لا يمكن معرفة الإجابات إلى أن تبدأ الحرب. ومع ذلك، في حالة اندلاع الحرب، سيكون الوقت أحد العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية. كلما طالت مقاومة الجيش الأوكراني للروس، زادت ثقته بنفسه وكذلك معرفته المؤسسية بكيفية محاربة هذا العدو. وإضافة إلى ذلك، كلما طال استمرار الحرب، زاد مستوى الدعم الدولي وزادت فرصة زيادة عمليات نقل الأسلحة للمساعدة على قلب وجهة المد في ساحة المعركة.
وبالنسبة لروسيا، كلما طال أمد الحرب وزادت الخسائر، زادت فرصة تقويض الروح المعنوية الروسية من مستوى الجندي الأساسي إلى المجتمع الروسي الأوسع. ويتكون ما يقرب من ثلث القوات البرية الروسية من المجندين لمدة عام واحد. ويخدم هؤلاء المجندون جنبًا إلى جنب مع الجنود المحترفين، أو kontraktniki، في ظل نظام من الإساءات والإخضاع وسوء المعاملة التي يمارسها الضباط الكبار ضد المجندين، والمعروف باسم dedovshchina. وهذا النظام سيئ السمعة بسبب انتهاكاته التي تصل إلى حد القتل، والتي يمكن أن تضعف تماسك الوحدة العسكرية. وإضافة إلى ذلك، ستحتاج الخسائر الفادحة إلى إجراء عمليات استبدال سريعة، وسيكون جنود الاحتياط الذين يتم إحضارهم لتعزيز وحدات الخطوط الأمامية قد تلقوا تدريبات قليلة في فترة قصيرة. ومع انخفاض عدد الجنود المحترفين بسبب الإصابات، وزيادة جنود الاحتياط والمجندين على خط المواجهة، سترتفع فرصة ضعف تماسك الوحدات على مستوى الجندي. وإذا تصاعدت الخسائر، وحتى الهزائم، فقد تنعكس مشاكل التماسك على الجبهة في شكل اضطرابات جماهيرية في الوطن.
يعلم كل حاكم للكرملين أن إحدى أسرع الطرق لإنهاء سلالة أو نظام روسي هي خسارة حرب. في حين كانت التقييمات السوفياتية المبكرة للحرب في أفغانستان مفعمة بالأمل، فإنها أصبحت قاتمة في نهاية المطاف. وفي اجتماع المكتب السياسي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 1985، على سبيل المثال، قرأ الزعيم السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، رسائل من مواطنين سوفيات يعربون فيها عن استيائهم المتزايد من الحرب في أفغانستان -بما في ذلك “حزن الأمهات على أبنائهن الموتى والمقعدين” و”الأوصاف التي تدمي القلب” للجنازات. وعلى مدار الحرب، قُتل ما يقرب من 15.000 جندي سوفياتي، وأصيب 35.000 آخرون.
من المؤكد أن العائلات الروسية ستستاء من استخدام جنودها كوقود للمدافع، وسيؤدي التواجد الكثيف لكاميرات الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو في عالم اليوم إلى توسيع مواطن شكوى الجنود إلى ما وراء وحداتهم. ولذلك، فإن السؤال المطروح على الكرملين سيكون: كلما طال أمد الحرب واستجاب المجتمع للخسائر والضغط الاقتصادي، كم ستكون قيمة أهدافه الأولية قياساً بهذه التداعيات؟
رد الولايات المتحدة والغرب
إن أوكرانيا تريد القتال من أجل نفسها هي أوكرانيا تستحق الدعم. وفي حين أن أوكرانيا 2022 ليست ديمقراطية مثالية، فإن بولندا لم تكن كذلك أيضاً في العام 1939 عندما قررت بريطانيا وفرنسا أن مبادئهما ومصالحهما الأمنية جعلت من الضروري رسم خط ضد العدوان النازي على حدودها. وسيكون المفتاح لإحباط الطموحات الروسية هو منع موسكو من تحقيق نصر سريع ورفع التكاليف الاقتصادية والسياسية والعسكرية عليها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، وضمان عزلتها السياسية عن الغرب، ورفع إمكانية قيام تمرد أوكراني طويل يكون من شأنه إنهاك الجيش الروسي وطرده. في هذه الحرب، قد تمتلك روسيا أجهزة قياس الوقت، لكن الغرب وأوكرانيا ربما يكون لديهما الوقت.
يجب أن يكون هدف واشنطن هو ردع العمليات التقليدية الروسية في أوكرانيا عن طريق العقاب -وليس الحرمان. ويتضمن الردع بالحرمان منع خصم من اتخاذ إجراء ما، مثل الاستيلاء على الأراضي، بجعل ذلك الإجراء غير مجدٍ أو من غير المرجح أن ينجح. وفي غياب انتشار عسكري أميركي وأوروبي كبير في أوكرانيا، وهو الذي استبعده الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل لأن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو، لا يمكن للقوات الأوكرانية منع انتشار سريع للقوات الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، ينطوي الردع بالعقاب على منع الخصم من اتخاذ إجراء لأن التكاليف -مثل الأسلحة النووية، والعقوبات الاقتصادية، أو احتمال قيام تمرد- ستكون باهظة للغاية. وسيكون الردع بالعقاب ممكناً إذا قادته الولايات المتحدة. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الأوروبيين الاستمرار في إبلاغ موسكو، في السر والعلن، بأن هجومًا تقليديًا على أوكرانيا من شأنه أن يتسبب في فرض عقوبات شديدة مُقعِدة من الدول الغربية، ويعمق عزلة روسيا السياسية عن الغرب، ويؤدي إلى قيام تمرد مدعوم من الغرب ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وسوف يترتب على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة. فقد أشار سكان العديد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والنمسا، إلى أنهم يفضلون البقاء على الحياد في حال نشوب حرب مع روسيا.
أما إذا فشل الردع وقامت القوات الروسية بغزو أوكرانيا، فيجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها اتخاذ خطوات فورية عدة:
- تطبيق عقوبات اقتصادية ومالية قاسية ضد روسيا، بما في ذلك عزل البنوك الروسية عن نظام رسائل الدفع الإلكتروني العالمي المعروف باسم “سويفت” SWIFT.
- سن قانون “إعارة وتأجير” للقرن الحادي والعشرين، والذي يتيح تزويد أوكرانيا بالعتاد الحربي من دون تكلفة. ويمكن أن تشمل المواد ذات الأولوية أنظمة الدفاع الجوي، والدبابات والسفن؛ والحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع السيبراني؛ وذخائر الأسلحة الصغيرة والمدفعية؛ وقطع غيار المركبات والطائرات؛ والبترول والزيوت ومواد التشحيم؛ والحصص الغذائية؛ والدعم الطبي؛ وغيرها من احتياجات الجيش المشارك في القتال المتواصل. ويمكن تقديم المساعدة من خلال الوسائل العلنية بمساعدة القوات العسكرية الأميركية، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة، أو يمكن أن تكون عملاً سريًا يأذن به الرئيس الأميركي وتقوده وكالة المخابرات المركزية.
- توفير المعلومات الاستخبارية للسماح لأوكرانيا بتعطيل خطوط الاتصالات والإمداد الروسية، فضلاً عن التحذير من الهجمات المحمولة جواً وبرمائياً ومواقع جميع الوحدات الرئيسية.
- تقديم الدعم الإنساني لمساعدة أوكرانيا على التعامل مع اللاجئين والمشردين داخليًا. وقد تحتاج هذه المساعدة أيضًا إلى أن تمتد لتشمل حلفاء الناتو على حدود أوكرانيا وتُقدم للاجئين الفارين باتجاه الغرب.
- توفير الدعم الاقتصادي، بما في ذلك الطاقة، لأوكرانيا وحلفاء الناتو بسبب التعطيل المتوقع لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.
- تفعيل إجراءات الدبلوماسية العامة والبث الإعلامي إلى أوكرانيا والعالم، بما في ذلك في روسيا، لتصوير ما يحدث بدقة.
- ممارسة ضغط دبلوماسي على بيلاروسيا لحرمان روسيا من الوصول إلى أراضيها لمهاجمة أوكرانيا. وهذا مهم للغاية لأنه سيكون من شأن استخدام روسيا للسكك الحديدية وشبكات الطرق في بيلاروسيا أن يهدد بحدوث تحول استراتيجي في الجناح الشمالي لأوكرانيا.
- التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جميع جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الأوكراني والمطالبة بالتعويض بمجرد انتهاء الحرب. لا يجب أن يتكرر ما حدث للشعب السوري مرة أخرى.
يجب أن تكون الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مستعدين لتقديم دعم طويل الأمد للمقاومة الأوكرانية بغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه هذه المقاومة في نهاية المطاف. وكان هناك بالفعل نقاش عام حول دعم الحرب غير التقليدية لأوكرانيا في حالة احتلال جزء منها أو احتلالها بالكامل. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذا الخيار بفهم واضح لما يمكن تحقيقه -وما قد لا يكون تحقيقه ممكنًا. لقد أثبتت روسيا، تاريخياً، أنها بارعة في تدمير حركات المقاومة المسلحة، وإذا مُنحت الوقت الكافي، سيمكنها القيام بذلك مرة أخرى.
وسوف تكون أساليبها ضد المقاومة الأوكرانية سريعة ومباشرة ووحشية. يمكن أن يكون أي ملاذ تستخدمه المقاومة، سواء أكان في أراضي أوكرانيا أو الناتو، عرضة لهجمات روسية سرية أو علنية. ولذلك، سيتطلب الأمر حماية توفرها قوات تقليدية كبيرة لردع الأعمال الروسية في أراضي الناتو. وعلاوة على ذلك، فإن أي جزء من حدود أوكرانيا قد تحتله روسيا يمكن أن يشبه بسرعة الستار الحديدي للقرن العشرين، والذي تميز بالتحصينات الثقيلة. كان جدار برلين عبارة عن حاجز خرساني شديد الحراسة، يتضمن خنادق مضادة للمركبات، وسياجاً شبكياً، وأسلاكاً شائكة، وفراشاً من المسامير، ودفاعات أخرى. وسيكون من الصعب إنشاء خطوط إمداد للمقاومة عبر مثل هذه العقبة من أي مكان.
بينما كان الروس بارعين في العمليات المناهضة للمقاومة، فإنهم ليسوا بارعين في القضاء على القومية. يجب أن يتضمن أي دعم لأوكرانيا المحتلة أيضًا وسائل للحفاظ على الهوية الوطنية الأوكرانية وتاريخها ولغتها بين مواطنيها. وفي حين أن المقاومة المسلحة يمكن أن تتلقى شيئاً يشبه دعم الثمانينيات المقدم للمجاهدين الأفغان، فإن هذا النوع من الدعم للحفاظ على الأمة الأوكرانية سيكون أكثر تماشياً مع المساعدة التي كانت تُقدم إلى حركة “التضامن” البولندية خلال نضالاتها من أجل الحرية.
إضافة إلى ذلك، هناك احتمال لأن تتمكن أوكرانيا من منع روسيا من الاستيلاء على كل أو معظم أراضيها بمساعدة الولايات المتحدة وغيرها من المساعدات الدولية. على سبيل المثال، يمكن أن تُبقي أوكرانيا معظم قوات المناورة لديها في الخلف بعيدة بما يكفي عن الاختراقات الروسية الأولية حتى لا يتم تطويقها. ومع تقدم القوات الروسية غربًا، يجب أن تحصل أوكرانيا على معلومات استخباراتية لتحديد وجهات روسيا الرئيسية، وشن ضربات عميقة ضد خطوط إمدادها لإجبارها على وقف عملياتها، وبمجرد إيقافها، تقوم بتطويقها وشن الهجوم المضاد عليها. ويجب أن تصمد المدن لأطول فترة ممكنة. في حالة خاركيف، يجب تدمير خطوط السكك الحديدية والجسور داخل المدينة بشكل كامل قبل الاستسلام لزيادة تدهور خطوط الاتصال الروسية. وإذا اقترب الجيش الروسي من نهر دنيبر، فيمكن فتح سدوده المتعددة وغمر المناطق المنخفضة. ويجب عزل الهجمات المحمولة جواً وبرمائياً على الفور. يجب أن يكون هدف أوكرانيا هو منع روسيا من تحقيق أي تقدم كبير قبل بداية “راسبوتيتسا”، أو “ذوبان الجليد”.
بمجرد أن يتم إجبار الحركة الآلية على التوقف بسبب الطين ومشاكل الإمداد، يمكن القضاء على الجيوب المحمولة جواً والبرمائية، وسيكون لدى أوكرانيا الوقت الكافي لتعبئة ونشر قوتها الاحتياطية البالغ قوامها 900 ألف فرد. ونأمل بأن تبدأ المساعدات الدولية أيضًا في الوصول في شكل أنظمة أسلحة لمنع روسيا من تحقيق التفوق الجوي على أوكرانيا والسماح لها بمواصلة الضرب بعمق في مؤخرة الجيش الروسي لاستنزاف التعزيزات وخطوط الإمداد. ومع تحول الأسابيع إلى أشهر، يجب أن تبدأ العقوبات الاقتصادية والمالية الدولية في دخول حيز التنفيذ. وسيواجه الكرملين عندئذ حربًا طويلة، في ساحة المعركة وخارجها، مع القليل من النهاية في الأفق.
ستار حديدي جديد
يحمل الوضع الحالي شبهاً مخيفًا بصنع القرار السوفيياتي في العام 1979 لغزو أفغانستان. وفي تلك الحالة، اتخذت زمرة صغيرة في المكتب السياسي القرار من تلقاء نفسها بناءً على معلومات استخباراتية خاطئة، وتصورات بائسة للبيئة الدولية، وسيناريوهات نجاح مفرطة في التفاؤل، وفهم ضئيل للتكاليف السياسية والاقتصادية الدولية التي قد يواجهونها. ينبغي أن يؤدي أي حساب للمخاطرة مقابل المكافأة لتحقيق أهداف روسيا السياسية في أوكرانيا إلى ثنيها عن الغزو. وسيكون أفضل خيار لها هو الاستمرار في التهديد، ومتابعة المفاوضات الدبلوماسية، ومساعدة المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا -وإنما الإحجام عن القيام بغزو تقليدي. ومع ذلك، قدم الرئيس بوتين مطالب وتهديدات واضحة سيكون من الصعب للغاية أن يتراجع عنها. وإذا تغلب سوء التقدير والعاطفة وسوء إدارة الأزمة على الحسابات العقلانية وأدى إلى حرب تقليدية، فمن المحتمل أن يختبر المشهد الدولي تغييرًا دراماتيكياً.
في خطابه الشهير “الستار الحديدي” الذي ألقاه في 5 آذار (مارس) 1946، تحدث رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ونستون تشرشل، بقتامة عن أن ثمة “ظلًا قد حل على مشاهد” أوروبا، والذي وضع الدول الديمقراطية في مواجهة الدول الاستبدادية. ولاحظ تشرشل: “من ستيتين في بحر البلطيق إلى ترييستي في البحر الأدرياتيكي، هبط ستار حديدي عبر القارة”. وسيكون “ستار حديدي” جديد، في حال نشأ، أكثر خطورة بكثير -وسيضم أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، وسيشكل محوراً جديداً من الأنظمة الاستبدادية يضم روسيا، والصين، وإيران وكوريا الشمالية. وسوف يتحرك هذا الخط الفاصل الجديد على طول حدود روسيا مع فنلندا ودول البلطيق بمحاذاة الجناح الشرقي لحلف الناتو؛ وسيشق طريقه إلى الدول المدعومة من روسيا وإيران في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مثل سورية وكازاخستان؛ ويمتد متلوياً على طول حدود الصين مع الهند عبر شرق آسيا إلى بحر الصين الجنوبي. وإذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فسوف تحتاج الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى إلى دفع الجنود والعتاد بسرعة إلى دول الجناح الشرقي لحلف الناتو -مثل لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا وبولندا- في حالة تهديد الروس بالتقدم غربًا. وقد تحاول روسيا أيضًا إثارة أزمة في واحدة أو أكثر من دول البلقان من أجل تشتيت وتوزيع الاهتمام والموارد الأميركية والأوروبية. وفي آسيا، من المرجح أن تكون تايوان في حالة تأهب تحسباً لتحركات صينية محتملة للاستيلاء على الجزيرة.
تُعجب دول مثل روسيا والصين بالقوة ولا تحترم الضعف -بما في ذلك الضعف العسكري. ويمكن أن تصبح المنافسة على نحو متزايد صراعًا بين الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية المتنافسة -بين الأنظمة الاستبدادية التي تسيطر عليها الدولة والأنظمة الديمقراطية. وتشكل اللاليبرالية الكامنة في جذور الأنظمة الصينية، والروسية، والإيرانية والكورية الشمالية النقيض لقيم التنوير الغربية. وتقمع هذه الدول حرية الصحافة، وحرية الدين، والأسواق الحرة والديمقراطية. وكما لاحظ توماس جيفرسون، فإن “حرية الدين؛ حرية الصحافة؛ وحرية الفرد… هذه هي مبادئ الكوكبة المشرقة التي سبقتنا ووجهت خطواتنا خلال عصر الثورة والإصلاح”. وكانت هذه المبادئ حاسمة في كسب الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، وهي لا تقل أهمية اليوم.
في خطابه “الستار الحديدي”، قال ونستون تشرشل: “إذا وقفت الديمقراطيات الغربية معًا في التزام صارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإن تأثيرها لتعزيز هذه المبادئ سيكون هائلاً وليس من المرجح أن يتحرش بها أحد. ومع ذلك، إذا انقسمت أو تلكأت في أداء واجباتها، وإذا سُمح لهذه السنوات بالغة الأهمية بأن تنسرب، فإن الكارثة في الحقيقة ربما تجتاحنا جميعاً”. نأمل بأن يسود العقل في موسكو، وألا تقوم روسيا بغزو أوكرانيا. ومع ذلك، إذا كان هناك غزو، فيجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها أن يكونوا مستعدين لمقاومة الاستبداد.
- فيليب جي. فاسيليفسكي Philip G. Wasielewski: تقاعد حديثاً بعد عمل دام 31 عاماً كضابط للعمليات شبه العسكرية في وكالة المخابرات المركزية.
*سيث جي. جونز Seth G. Jones: هو نائب الرئيس الأول ومدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في واشنطن العاصمة، آخر كتبه “ثلاثة رجال خطرون: روسيا، والصين، وإيران وصعود الحرب غير النظامية” Three Dangerous Men: Russia, China, Iran, and the Rise of Irregular Warfare (دبليو. دبليو. نورتون، 2021).
*نشر هذا الإيجاز تحت عنوان: Russia’s Possible Invasion of Ukraine
*أنتج هذا الموجز “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” (CSIS)، وهو مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب تركز على قضايا السياسة العامة الدولية. أبحاثه غير حزبية وغير حكومية. ولا يتخذ المركز مواقف سياسية محددة. ووفقًا لذلك، يجب فهم جميع الآراء والمواقف والاستنتاجات الواردة في هذا المنشور على أنها خاصة بالمؤلف (المؤلفين) فقط.