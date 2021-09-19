الغزو: لجنة دائمة في مستشفى الملك المؤسس للتأكد من سلامة أي إجراء طبي

احمد التميمي

الرمثا – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو أن هناك لجنة مشكلة في المستشفى تحقق بشكل شهري في حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث في المستشفى للتأكد من سلامة الإجراء أم لا.

وأكد الغزو أن تلك اللجنة من اللجان الدائمة في المستشفى وهي من ضمن الاعتمادات الوطنية والعالمية، مؤكدا أن أي حالة يثار عليها لغط يتم تشكيل جنة خاصة للتحقيق فيها كما حدث مع وفاة طفل رضيع قبل أيام والذي كان يعاني من تشوهات في الأمعاء وتم إجراء له أكثر من عملية.

وأضاف أن مهنة الطب هي مهنة خطرة وخصوصا الجراحة، حيث يتم شرح للمريض قبل التدخل الجراحي عن الخطورة التي يمكن أن تترتب عليه التدخل الطبي والمضاعفات والأدوية والإقامة وغيرها.

وأكد أن كوادر المستشفى الملك المؤسس لديهم الخبرة الكافية ويتمتعون بالصلاحيات الكافية لإجراء اي تدخل طبي، مؤكدا أن العمليات الكبرى تتم من قبل أخصائيين فيما العمليات الصغرى تتم من قبل أطباء مقيمين بأشراف ومراقبة من قبل أخصائيين.

وأوضح الغزو انه في جميع مستشفيات العالم هناك أخطاء مقبولة وهناك نسب مسموح فيها لا تتجاوز 5% ، أما إذا كانت 20% فهي غير مقبولة نهائيا مع شريطة وجود إجراءات احتياطية.

جاءت تصريحات الغزو على خلفية وفاة رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً في المستشفى يدعي ذويه بوجود خطا طبي.