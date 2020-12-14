الغزو نائبا لرئيس هيئة المعماريين العرب

عمان-الغد- عقد المكتب التنفيذي لهيئة المعماريين العرب اجتماعا اليوم الاثنين، عبر تقنية ZOOM، حيث جرى خلال الاجتماع مراجعة ترشيحات الدول الاعضاء لعضوية المكتب التنفيذي، واختيار رئيس ونائب رئيس هيئة المعماريين العرب، حيث تم اختيار عضو اللجنة الاستشارية في نقابة المهندسين المعمار المهندس أحمد الغزو لمنصب نائب رئيس هيئة المعماريين العرب بالتزكية، فيما تم اختيار الدكتور ايلي حداد لمنصب الرئيس خلفا للرئيس الأسبق نقيب المهندسين اللبنانيين الدكتور جاد تابت.

وسبق الاجتماع، اجتماع للجمعية العمومية لهيئة المعماريين العرب، بحضور اعضاء اللجنة القطرية، عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس أحمد صيام، ورئيس جمعية المعماريين الاردنيين المهندس وائل المصري، والمهندسة نداء مسنات، والمهندس ثائر قبعة، تم خلاله استعراض ابرز نشاطات الهيئة، ومناقشة الموازنة العامة للهيئة للعام المنتهي، إضافة إلى استقبال مقترحات الدول الاعضاء فيما يتعلق بعمل الهيئة.

وأكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في نشاط مؤتمر القدس كنشاط مركزي ودولي، إضافة إلى متابعة اجراءات اقامة حديقة اتحاد المهندسين العرب في الأردن، كما تمت الدعوة لعقد اجتماع التنفيذية الأول خلال منتصف شهر كانون ثاني لعام 2021.