الغزو يوجه تعميما لإعطاء مجموعة من القضايا صفة الاستعجال

عمان- الغد– وجه رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو اليوم الاربعاء تعميما للنواب العامين والمدعين العامين بضرورة اعطاء القضايا التنفيذية المتعلقة باطلاق العيارات النارية والاعتداء على شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وقانون الزراعة، وكذلك الجرائم الالكترونية صفة الاستعجال والتنسيق المستمر بهذا الخصوص مع إدارة التنفيذ القضائي .
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