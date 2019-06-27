الغطاس النصرات لم يتمكن من اكمال المرحلة الرابعة (فيديو)

أحمد الررواشدة

العقبة- لم يتمكن الغطاس الأردني عدنان النصرات من تحقيق هدف المرحلة الرابعة والمتمثل بالغطس تحت الماء لمدة 72 ساعة في أول نشاط له هذا العام ضمن مشواره لكسر الرقم القياسي العالمي ودخول موسوعة “جنيس” للارقام القياسية، نظرا لتدهور حالته الصحية.

ونجح الغطاس النصرات من تحطيم رقمه السابق العام الماضي والمتمثل 48 ساعة وتخطى حاجز 62 ساعة منذ دخوله مساء الاثنين الماضي وهو الأقرب من هدف المرحلة الرابعة والتي من المفترض أن يخرج مساء اليوم الخميس ويكون قد حقق المرحلة الرابعة لمدة 72 ساعة.

وكان رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين وعدد من الغطاسين قد زارو الكابتن النصرات تحت الماء في ساعة متأخرة من ليلة أمس للاطمئنان على صحته ورفع معنوياته.