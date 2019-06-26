الغطاس النصرات يقضي ما يزيد على 40 ساعة تحت الماء

أحمد الرواشدة

العقبة– أمضى الغطاس الاردني الكابتن عدنان النصرات ما يزيد عن 40 ساعة تحت الماء للمرحلة الرابعة لمدة تصل الى 72 ساعة تحت اعماق خليج العقبة ليواصل مشوار التحدي والقوة لكسر الرقم القياسي العالمي والمتمثل بـ ” 144″ ساعة ودخوله موسوعة “” جينيس “.

ومارس الغطاس النصرات تحت الماء التمارين الرياضية وتواصل مع محبيه عبر كاميرا البث المباشر الموجودة تحت الماء لمراقبته بالاضافة الى وجود فريق من الغطاسين للاطمئنان على صحة وسلامته واعطائه وجبات الطعام تحت الماء.

وكان الغطاس النصرات قد نفذ ثلاثة غطسات متتالية العام الماضي ونجح في تجاوزها وفشل مرتين في الغطسة الرابعة والخامسة وهي لمدة 72 ساعة لأسباب صحية وفنية وتقنية عملت على تأجيل جميع الفعاليات الى هذا العام بعد الاستعداد الجيد في كافة الجوانب البدنية والفنية واللوجستية.

ويخرج الغطاس النصرات من تحت الماء مساء غدا الخميس بعد ان حقق الهدف من المرحلة الرابعة وهي المكوث تحت الماء لمدة 72 ساعة.

واعلنت شركة فضاء العقية الداخلي والمنظمة لهذا الحدث العالمي عن استمرارها لتبني الغطاس الاردني البطل الكابتن عدنان النصرات ضمن مشواره وطموحه لكسر الرقم القياسي العالمي والمتمثل بالغطس تحت الماء لمدة 144 ساعة في حين ان الرقم المسجل حاليا لغطاس تركي وسجل 142 ساعة.