الغطاس النصرات يواصل مشوار التحدي بالغطس تحت الماء لمدة 72 ساعة اليوم

أحمد الرواشدة

العقبة– ينفذ الغطاس الاردني الكابتن عدنان النصرات الغطسة الرابعة مساء اليوم الاثنين تحت الماء لمدة تصل الى 72 ساعة تحت اعماق خليج العقبة ليواصل مشوار التحدي والقوة ضمن طموحه لكسر الرقم القياسي العالمي والمتمثل بـ ” 144″ ساعة ودخوله موسوعة “” جينيس “.

وكان الغطاس النصرات قد نفذ ثلاثة غطسات متتالية العام الماضي ونجح في تجاوزها وفشل مرتين في الغطسة الرابعة والخامسة وهي لمدة 72 ساعة لأسباب صحية وفنية وتقنية عملت على تأجيل جميع الفعاليات الى هذا العام بعد الاستعداد الجيد في كافة الجوانب البدنية والفنية واللوجستية.

واشار الغطاس النصرات ان تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح الغطسة الرابعة وفق اسس علمية مدروسة وبتعاون كامل مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة فضاء العقبة والغواصون المتميزون ، مؤكداً على تحقيق الغطسة لهدفها والمتمثل المكوث تحت الماء لمدة 72 ساعة .

واشار الغطاس النصرات انه خضع في الاشهر الماضية لبرامج تدريبية مكثفة تحت الماء وخارجها للتأكد من ان جميع الترتيبات تسير وفق ما هو مخطط لها ، مشيراً ان تحقيق الحلم بكسر الرقم المسجل سابقا باسم احدى الغطاسين التركيين لمدة ” 142″ ساعة اصبح قريب وعلى بعد اشهر قليلة وهو انجاز تاريخي اردني يسجل من ثغر الاردن الباسم لنزفها للبشرية بدخول موسوعة ” غينس ” وما يعود بالفائدة على الاردن والعقبة من ترويج في كافة المفاصل لا سيما سياحياً وتحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بجعل العقبة مقصداً استثماريا وسياحياً وبوابة للعالم اجمع .

وبهذا الطموح يكون الغطاس النصرات اول شخص في العالم يمكث تحت الماء ستة ايام متواصلة في اعماق خليج العقبة بهدف الترويج لرياضة الغوص ووضع العقبة على خارطة السياحة العالمية وتسليط الضوء لتصبح قبلة الغواصيين العالميين.

يذكر ان الكابين البطل النصرات قد نفذ اخر مرحلة له العام الماضي والبالغة (48 ) ساعة بنجاح وبحفل تتويج كبير حضره رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجمع غفير من متابعي ومحبي البطل النصرات على الشاطئ الجنوبي .

وقال صاحب ومتبني فكرة الغطس تحت الماء يوسف هلالات ان صيف العام الماضي 2018 نفذ الغطاس عدنان النصرات رقم اردني جديد بمكوثه تحت الماء لمدة 48 ساعة ولم يحالفنا الحظ بانجاز غطسة 72 ساعة ، مؤكداً ان هناك خطة جديدة وطموحة لاستكمال حلم الاردن بتحطيم الرقم القياسي العالمي 144 ساعة تحت الماء ، مشيراً ان جميع الترتيبات الفنية الخاصة بتنفيذ المرحلة الرابعة من المشوار والاولى لهذا العام من غطسة ” 72″ ساعة تحت الماء قد استكملت وفق اسس علمية وفنية بدعم ومشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبعض الفرق الخاصة كالفريق الطبي والتدريب والتغذية وكوادر مؤهلة تحت وفوق الماء لضمان نجاح المرحلة الرابعة واظهار العقبة للعالم بالوجه الرياضي الراقي ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لجعل مدينة العقبة قبلة للرياضيين العالميين وبوابة للاستثمار والاقتصاد.

ويدخل الغطاس النصرات تحت اعماق خليج العقبة مساء اليوم ويخرج يوم الخميس القادم ليكون قد استكمل الغطسة المقررة وهي 72 ساعة تحت الماء لمدة ثلاثة ايام متواصلة وقد يمدد النصرات خروجه من تحت الماء لتكون الغطسة قارب على 85 ساعة وهو رقم عربي اردني جديد لم يسجل بالسابق .