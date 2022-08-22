الغماز في رواية “أسيليا”.. تناقضات الإنسان ونوازع الخير والشر

عزيزة علي – أقام منتدى الرواد الكبار، أول من أمس، حفل توقيع لرواية “أسيليا”، للروائي والكاتب الأردني أحمد الغماز، وقدمت ورقة الناقدة الدكتورة نهال عقيل، وبإدارة المستشارة الثقافية في المنتدى القاصة سحر ملص.

مديرة المنتدى هيفاء البشير، قالت عن الرواية التي صدرت بدعم من وزارة الثقافة، عن دار شهر زاد للنشر والتوزيع، إنها الرواية الثالثة في مجموع روايات الغماز، وستلقي الدكتورة عقيل الضوء على أبرز محطات هذه الرواية المميزة التي تعطي القارئ ميزات فريدة وتحمله من عالمه الواقعي إلى عالم آخر، وتطل على حياة فئة من الناس ويتعرف القارئ على نمط تفكيرهم فيحلق بخياله مع أبطالها ويستقي من بعض تجاربها.

ومن جهتها، رأت الناقدة الدكتورة نهال عقيل، إن رواية “أسيليا”، هي رواية اجتماعية إنسانية تكشف عن تناقضات الإنسان ونوازع الخير والشر والحب والكراهية على حد سواء. كما يتكشف من خلال أحداثها صراع اجتماعي له جذور في الذاكرة الإنسانية ترتبط بالجريمة الأولى التي عرفتها البشرية لهابيل وقابيل.

وأشارت عقيل إلى أن هذه الرواية تتجاوز فيها الأمكنة “نابلس، فرنسا، عمان”، والتقاء إنساني وتاريخي ومصائر شخوص في عائلة مختار وزوجاته وأبنائه والطبيبة أسيليا يبحثون عن مخرج لليأس والكراهية؛ والنجاة بأنفسهم وأقدارهم من بذرة الشر المتأصلة في الإنسان، والانتصار بالحب الذي يربط أسيليا الطبيبة النفسية وخالد مختار الفنان التشكيلي.

تعرف الناقدة اسم “أسيليا”، وهو اسم يوناني أحد معانيه “المرأة النبيلة”، وفي رواية الغماز “أسيليا”، تمثل المرأة النبيلة التي لا تعرف اليأس، تحب الحياة رغم إخفاق حياتها الزوجية وطلاقها، تواجه ظروفا مادية صعبة لكنها تقاتل لتحقيق طموحها الإنساني للحصول على شهادة الطب وتحقيق حلمها.

تتابع عقيل: “أسيليا طبيبة نفسية ترتقي بفكرة الطب في أرقى صورة نبيلة ومبتكرة، إذ تحول صراع المرضى ومشاكلهم النفسية إلى آفاق من الحرية والفن والجمال، امرأة تؤمن بشفاء الروح وتتحدى مبدأ المادية النفعية التي كشف عنها جشع مدير المشفى وبراغماتيتة”.

كما أن أسيليا، وفقا للناقدة، ترتقي بالإنسان من خلال فكرة مداواة النفس البشرية بجماليات الفن عبر رسم لوحات فنية معبرة عنهم، تقرر صنع حالة فرح خاصة يمكن المرضى من تجاوز محنتهم ومنحهم الأمل، وذلك بمداواتهم بالفن وجمالياته التي تمنح الإنسان طاقة روحية عالية وإيجابية.

وخلصت عقيل إلى أن “أسيليا” تسعى للانتصار لفكرة واحدة هي الحب، الحب الذي انتصر على المؤامرة والموت والمرض والكراهية، الحب بوصفه قوة إنسانية لا يمكن للمكائد أن تصمد أمامه.. الحب هو شفاء الإنسان وطاقة الكون النبيلة، ومن خلاله تمكنت أسيليا من إنقاذ خالد مختار من مؤامرة الأخ وزوجته للاستيلاء منفردين على ثروة الأب وتجارته وحرمان ابنه خالد مختار من هذه الثروة، فالإدمان كاد أن يودي بحياته للموت، فكانت أسيليا رواية المرأة حين تكون طاقة إشعاع للحب والثقافة والحرية.

ومن جانبه، قال الروائي أحمد الغماز “إن رواية أسيليا، واقعية اجتماعية تنسجم مع التاريخي والسياسي؛ حيث تحررت الشخوص من واقعها العادي وذهبت إلى أبعد من ذلك، فنجد مثلا مختار السعيد الذي تهجر من فلسطين وخالد مختار الشخصية التي جاءت بأجواء فرنسا وقلبت مفاهيم كثيرة خاصة فيما يتعلق بديمقراطية الغرب”، لافتا إلى أن أسيليا هي الشخصية المركزية بالرواية التي دارت حولها الأحداث المتتالية لاحقا.