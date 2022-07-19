الغنوشي أمام القضاء: تهمتي مسيسة لتمرير تعديلات دستور تونس

تونس – مع بدء محاكمته أمس في تونس العاصمة بجلسة استماع قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقر القطب القضائي للإرهاب، ضمن ما يعرف بقضية جمعية “نماء إنه يمثل أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة.

وعبّر في كلمة له أمام مكتب التحقيق نشرتها الحركة في بيان عن رفضه “لكل مساعي الضغط على القضاء ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم وهو ما يحدث من الرئيس اليوم”.

وأكد أن “هناك أطرافا تتربص به، وتعمل على تشويهه وتلفيق التهم له منذ انقلاب 25 تموز من (يوليو)، ومحاولة استهداف حركة النهضة ورموزها عبر ربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، وتحويلها من حالة سياسية يتعاطى ‏معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي”، وفق تعبيره.

وأوضح الغنوشي أن التهم الموجهة إليه “تندرج في سياق تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق، وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها، ومزيدا من الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم”.

وقال أنه يتعرض لنفس المضايقات في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

واعتبر أن هذا يحصل راهنا (بشأن محاكمته) يأتي من قبل الرئيس قيس سعيّد وحكومته وأنصاره المنفلتين، بحسب وصفه.

وذكر الغنوشي أنه منذ اتخاذ الرئيس سعيّد قراراته بحل الحكومة والبرلمان، وهم يتربصون به ويعملون على تشويه سمعته وتلفيق ‏التهم الباطلة له، معتبرا أنها “تهم كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع”، وأنها تأتي في إطار “تمرير مشروع دستور يكرّس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق”.

وأضاف “‏تستمر المحاولات وتتنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها، في محاولات ‏دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحويلها من حالة سياسية يتعاطى ‏معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي”.

وتابع الغنوشي “حُوكمت بتهم سياسية وسُجنت في عهدي بورقيبة وبن علي، وحُكم عليَّ بالإعدام من ‏أجل قيادتي لحزب سياسي، رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود، وأصروا على اعتباره ‏وغيره من الأحزاب قضية أمنية”.

وأكّد رئيس حركة النهضة أنه صرح بممتلكاته للجهات المعنية أكثر من مرة، وأنه لا يخشى على نفسه مما وصفه بالصنيع الشائن، لكنه قلق على مكاسب تونس وحقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدّد الغنوشي على أن حركته منحازة لقضايا الوطن وقيمه، مستبعدا أي خوف على حركته من الإجراءات التي تتخذ ضدها.

احتجاج وتنديد

وأمام مقرّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، فيما أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بسياج حديدي.

وتظاهر حوالي 200 شخص من أنصار الغنوشي وقيادات الحزب ورددوا “حريات حريات”، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، كما حضر سياسيون ومحامون معارضون ونواب من البرلمان المنحل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 الشهر الماضي قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتأتي هذه الأحداث في وسط أزمة سياسية في البلاد، وذلك منذ 25 تمّوز (يوليو) 2020، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

ومن المقرر أن يبدأ الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد قدمه سعيّد، حيث يقترح فيه الرئيس تغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، وهو ما تعتبره المعارضة -وعلى رأسها حزب النهضة- محاولة من رئيس الجمهورية لتوسيع سلطاته والسيطرة على القضاء.

وتتهم النيابة العامة جمعية “نماء” بغسل الأموال، وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني، وبالعمل لمصلحة حركة النهضة.

في المقابل، تنفي جمعية “نماء” علاقة الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بها، معتبرة زح اسميهما في القضية محاولة من السلطة الحاكمة لتسييسها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضية جمعية “نماء” أصدر في وقت سابق قرارا بتجميد أموال عدد من المتهمين في القضية، من بينهم الغنوشي وبعض أفراد عائلته والجبالي.-(وكالات)