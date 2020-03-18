الغور الشمالي: ارتفاع بالأسعار ونقص بالمستلزمات الصحية- (فيديو)

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- شهدت مناطق لواء الغور الشمالي حركه اعتيادية، صباح اليوم الأربعاء، في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار الخضار ونقص في المستلزمات الصحية.

وازدحمت اسواق اللواء بالمواطنين وخصوصا المراكز التموينية، ومحلات الخضار، وشهدت بعض أسعار الخضار ارتفاعا ملحوظا، وخصوصا البندورة والبطاطا؛ إذ يباع كيلو البندورة بحوالي دينار، والبطاطا بدينار ونصف.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بالتدخل للحد من جشع وطمع بعض التجار، موكدين أنهم ليس لديهم اي خيار اخر للبحث عن بدائل أخرى، وخصوصا بعد تفعيل قانون الدفاع.

وأكد المواطن محمد البشتاوي ان الصيدليات في اللواء تخلو من المواد المعقمه ومن الكمامات، ومادة الديتول، في ذات الوقت وشهدت منطقتا الشونة والمشارع ازدحاما كبيرا على البنوك، والصرافات الآلية، في وقت غابت فيه المواصلات العامة عن الحركة واقتصرت المواصلات على باصات الهونداي الصغيرة، لتكتسح المشهد اليوم، وقيام البعض با استغلال الركاب، مطالبين با أجرة عالية.

في حين خلت المخابز ومراكز التسوق من الازدحامات، مقارنة بيوم أمس.

وشكا العديد من المواطنين في اللواء من ارتفاع أجرة المواصلات الخاصة، إذ بلغت أجرة الباص حوالي دينار في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء، سيما وأن أهالي اللواء يعتمدون على العمل بأجرة يومية، وأغلبهم في القطاع الزراعي، الذي شهد انتكاسا كبيرا قبل حوالي اسبوع جراء، موجه التنين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل للحد من ذالك الاستغلال، من خلال تحديد الأجرة والعمل على وضع دورية شرطة.



من جهة أخرى، قامت كوادر البلديات بعمل حملة تعقيم على المناطق الأثرية وعلى الحاويات ومداخل ومخارج المنطقه، في الوقت الذي التزم فيه مواطنون بعدم الخروج من المنازل.وأكد مصدر من بلدية طبقة فحل أن كوارد البلدية جاهزة للعمل في حال وقوع أي طارئ، وأن العطلة لم تؤثر على سير العمل للذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء في الميدان، كعمال الوطن وسائقي الآليات الكبيرة.